الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل الاجتماع التنفيذي لمجلس ومدينة سيوة (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

ترأس محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الخميس، الاجتماع التنفيذي بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز ورؤساء القرى، ومديري الإدارات التنفيذية بمركز ومدينة سيوة. 

وكرم رئيس مدينة سيوة عددا من الشخصيات الفعالة في بعض الإدارات التعليمية، وهم حمزة منصور مدير مدرسة آمون الابتدائية، والسنوسي محمد أحمد مدير مدرسة السلام الإعدادية، وإبراهيم سالم أخصائي تربية رياضية وعبدالسلام أبوالقاسم موجه الصفوف الأولى بالإدارة، وجمال موسي مدير مدرسة سيوة الثانوية التجارية، وإيمان رفعت مدرسة بمدرسة الغربيين الابتدائية. 

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كما تم تكريم كل من المهندس خالد عبدالله عمر والمهندس عبدالرحمن سليمان عمر مسؤولي معمل المكافحة الحيوية بالإدارية الزراعة وإسماعيل على سامي مدير الشئون المالية والإدارية بالإدارة الصحية، وذلك لتفانيهم في العمل وتعاونهم مع الإدارات التنفيذية المعنية بتنفيذ الأنشطة الخاصة بمجالاتهم. 

وخلال الاجتماع تم استعراض جدول أعمال الاجتماع والمتعلق بالإدارات التنفيذية بالمركز كقطاع التعليم، ومياه الشرب والصحة، والري والصرف الزراعي، الزراعة وقطاعات أخرى، خاصةً مناقشة شكاوى ومطالب المواطنين والعمل على سرعة حلها.

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وناقش رئيس مدينة سيوة موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية بنطاق المركز، مؤكدا على الاستماع إلى مطالب وشكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية والتعاون من أجل حلها في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك إستمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود في متابعة الأعمال الجارية بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح . 

وكان قد تابع محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، في ٥ ديسمبر ٢٠٢٢، انطلاق فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية مصر 2030 التى تم إطلاقها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2017.

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الإدارات التعليمية الشئون المالية والإدارية المشروعات التنموية والخدمية رئيس مدينة سيوة محافظة مطروح مطالب المواطنين

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