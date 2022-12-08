الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدافع البرازيل يعلق على مواجهة منتخب بلاده المرتقبة أمام كرواتيا بكأس العالم

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

علق "دانيلو"، مدافع منتخب البرازيل، على مواجهة منتخب بلاده المرتقبة أمام منتخب كرواتيا، في بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وقال "دانيلو" على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مواجهة صعبة بكل المقاييس، هدفنا الفوز والصعود للدور التالي، لا نشغل بالنا بأحد، علينا التفكير في نفسك فقط".

وأضاف: "سنخوض المباراة بحذر شديد، لأننا سنواجه خصما قويا لا يجب الاستهانة به، أعتقد أن كرواتيا شارك 6 مرات في كأس العالم ولهم باع طويل في المسابقة".

وواصل مدافع البرازيل: "المنافس لديه لاعبون كبار، منهم لوكا مودريتش، على سبيل المثال، الذي حظيت بفرصة اللعب معه".

وأردف: "أعتقد أنهم يقدمون أداء جيدا ويلعبون بتركيز شديد، لذلك علينا أن نكون على أتم الاستعداد".

وأكمل دانيلو: "لقد شفيت من الإصابة وحالتي جيدة ولا مشكلة لدي في اللعب بمراكز مختلفة، وفريقنا يتحسن باستمرار فيما يتعلق بتطبيق الخطط".

وعن أداء المنتخب المغربي، أوضح، المدافع البرازيلي: "الفريق يقدم أداء مذهلا، ومن الممكن أن يشكل خطرًا على أي فريق يواجهه، لكن تركيزنا ينصب على مباراة كرواتيا فقط".

واختتم قائلا: "دعم الظاهرة رونالدو مهم لنا، ويعطينا زخمًا في المباريات".

موعد مباراة البرازيل وكرواتيا بكاس العالم

من المقرر أن يواجه منتخب البرازيل نظيره الكرواتي، غدا الجمعة، في تمام الخامسة مساء، على "ستاد المدينة التعليمية"، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس العالم "قطر 2022".

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا بكأس العالم

تنقل مباراة منتخب البرازيل وكرواتيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس والكأس القطرية، الناقل الرسمي والحصري لمنافسات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

وكان أبناء السيلياو، استهلوا مشوارهم في النسخة الحالية من المونديال بالتربع على قمة السابعة برصيد 6 نقاط، عقب الفوز على صربيا بهدفين نظيفين وسويسرا بهدف نظيف، والهزيمة أمام الكاميرون بنتيجة 1-0، خلال مرحلة المجموعات.

أما في دور الـ16 اكتسح منتخب البرازيل نظيره منتخب كوريا الجنوبية برباعية مقابل هدف.

دانيلو منتخب البرازيل بطولة كأس العالم منتخب كرواتيا كاس العالم قطر 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

السماح للضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.. الحكومة توضح الحقيقة

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

قاتل محامى كرداسة داخل مكتبه رميا بالرصاص يمثل الجريمة فى حراسة مشددة

وزير القوى العاملة يبحث مع وفد اتحاد الصناعات التعاون فى التدريب المهنى

حسن يوسف: «أنا راجل مش بتاع مشاكل وحسين رياض أبويا الروحى»

«الجمارك»: التواصل الفعال مع القطاع الخاص يسهم في تحسين المنظومة الجمركية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟