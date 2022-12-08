مدافع البرازيل يعلق على مواجهة منتخب بلاده المرتقبة أمام كرواتيا بكأس العالم

علق "دانيلو"، مدافع منتخب البرازيل، على مواجهة منتخب بلاده المرتقبة أمام منتخب كرواتيا، في بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وقال "دانيلو" على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مواجهة صعبة بكل المقاييس، هدفنا الفوز والصعود للدور التالي، لا نشغل بالنا بأحد، علينا التفكير في نفسك فقط".

وأضاف: "سنخوض المباراة بحذر شديد، لأننا سنواجه خصما قويا لا يجب الاستهانة به، أعتقد أن كرواتيا شارك 6 مرات في كأس العالم ولهم باع طويل في المسابقة".

وواصل مدافع البرازيل: "المنافس لديه لاعبون كبار، منهم لوكا مودريتش، على سبيل المثال، الذي حظيت بفرصة اللعب معه".

وأردف: "أعتقد أنهم يقدمون أداء جيدا ويلعبون بتركيز شديد، لذلك علينا أن نكون على أتم الاستعداد".

وأكمل دانيلو: "لقد شفيت من الإصابة وحالتي جيدة ولا مشكلة لدي في اللعب بمراكز مختلفة، وفريقنا يتحسن باستمرار فيما يتعلق بتطبيق الخطط".

وعن أداء المنتخب المغربي، أوضح، المدافع البرازيلي: "الفريق يقدم أداء مذهلا، ومن الممكن أن يشكل خطرًا على أي فريق يواجهه، لكن تركيزنا ينصب على مباراة كرواتيا فقط".

واختتم قائلا: "دعم الظاهرة رونالدو مهم لنا، ويعطينا زخمًا في المباريات".

موعد مباراة البرازيل وكرواتيا بكاس العالم

من المقرر أن يواجه منتخب البرازيل نظيره الكرواتي، غدا الجمعة، في تمام الخامسة مساء، على "ستاد المدينة التعليمية"، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس العالم "قطر 2022".

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا بكأس العالم

تنقل مباراة منتخب البرازيل وكرواتيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس والكأس القطرية، الناقل الرسمي والحصري لمنافسات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

وكان أبناء السيلياو، استهلوا مشوارهم في النسخة الحالية من المونديال بالتربع على قمة السابعة برصيد 6 نقاط، عقب الفوز على صربيا بهدفين نظيفين وسويسرا بهدف نظيف، والهزيمة أمام الكاميرون بنتيجة 1-0، خلال مرحلة المجموعات.

أما في دور الـ16 اكتسح منتخب البرازيل نظيره منتخب كوريا الجنوبية برباعية مقابل هدف.