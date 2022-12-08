الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدرسة الشهيد أحمد تعلب تفوز بمسابقة اللغة الفرنسية على مستوى الجمهورية

المسابقة
المسابقة

​فازت مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بمسابقة اللغة الفرنسية بالمركز الثقافي الفرنسي بمصر، والتي أقيمت على مستوى المدارس الفرنسية والمدارس الرسمية لغات بجميع أنحاء الجمهورية برعاية مستشارة اللغة الفرنسية بالوزارة.

وشاركت المدرسة من خلال تقديم مسرحيتين غنائيتين باللغة الفرنسية، وتم تقييمهم من قبل لجنة تحكيم مكونة من كبار أساتذة ومعلمي اللغة الفرنسية على مستوي المدارس الفرنسية والجامعات المصرية بالإضافة إلى مديرة المركز الثقافي الفرنسي.

في السياق، أعرب الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن سعادته بفوز طلاب مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بالمسابقة، وأشار إلي أن الطلاب المشاركين جميعًا من الصف الدراسي الأول بالمدرسة، ويدرسون اللغة الفرنسية لأول مرة، وتعد هي المدرسة الفنية الوحيدة المشاركة بالمسابقة، وذلك يشير إلى الجهود المبذولة من قبل فريق عمل المدرسة لتنمية مهارات وقدرات الطلاب، وتعزيز معارفهم، وإعداد فنين ماهرين قادرين على مواكبة احتياجات سوق العمل.

واستعرض طلاب المدرسة ما درسوه واكتسبوه من مهارات في مجال تخصص المدرسة، خلال فعاليات حفل توزيع الجوائز بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتعد مدرسة الشهيد النقيب أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، أحد مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال إدارة وتشغيل المطاعم، وتقع بمحافظة القاهرة، وقد تم افتتاحها بالعام الدراسي 2019/2020 بالشراكة مع شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير.

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