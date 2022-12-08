بوتين: روسيا ستواصل ضرباتها على البنى التحتية الأوكرانية للطاقة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده ستواصل ضرباتها ضد البنى التحتية الأوكرانية للطاقة التي تسببت صواريخ سابقة أصابتها في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه مع تدني درجات الحرارة في الشتاء.

وقال بوتين على هامش مراسم منح ميداليات في الكرملين: "نعم، نحن نفعل ذلك لكن من بدأ ذلك؟"، معتبرا أن عمليات القصف هذه هي رد على انفجار ألحق أضرارا بجسر القرم الذي أنشأته روسيا، وهجمات أخرى نسبتها موسكو إلى كييف.

توقع هجمات أوكرانية في القرم

وجاء حديث بوتين بعد وقت قليل، من إعلان الكرملين، عن وجود "خطر" من وقوع هجمات أوكرانية على مواقعه في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 عقب إعلان مسؤولين في وقت سابق عن إسقاط طائرة مسيّرة على مقربة من قاعدة بحرية روسية رئيسية.

جاء الهجوم الأخير بالطائرة المسيرة في أعقاب توجه الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا إلى الجسر الوحيد الذي يربط القرم بالبر الروسي الرئيسي لتفقد أشغال تصليح هذا الشريان الرئيسي إثر تعرضه لتفجير.

وأعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين: "هناك مخاطر لأن الجانب الأوكراني يواصل اتباع خطة في شن هجمات إرهابية. لكن من ناحية أخرى، تشير المعلومات التي تردنا إلى اتخاذ إجراءات مضادة فعالة".

وقال حاكم القرم المعين من موسكو سيرجي أكسيونوف، الشهر الماضي، إن روسيا تقوم بتعزيزات في شبه الجزيرة في أعقاب هجمات.

وكان حاكما منطقتين محاذيتين لأوكرانيا معينان من موسكو قد أعلنا أنهما تفقدا أعمال بناء خطوط دفاعية بعد أيام على قصف بمسيرات طال قواعد جوية عسكرية رئيسية.

وفي الحادثة الأخيرة فوق القرم الخميس، أعلنت روسيا أنها أسقطت مسيّرة فوق البحر الأسود قرب سيفاستوبول، كبرى مدن شبه جزيرة القرم والتي تضم قاعدة بحرية روسية رئيسية.

واستخدم الجيش الروسي منطقة القرم لإطلاق عمليته العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، بينما تعرّضت شبه الجزيرة لهجمات متكررة نفذتها طائرات مسيّرة.