الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لـ 5 دول.. السعودية تتيح تسجيل البصمة الحيوية لتسهيل إجراءات المعتمرين

الحج
الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن إتاحة تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" للمعتمرين القادمين من 5 دول، لإتمام إجراءات إصدار تأشيرات العمرة إلكترونيًا قبل قدومهم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من كافة القطاعات الحكومية لتسهيل إجراءات قدوم قاصدي الحرمين الشريفين، ورفع جودة الخدمات المُقدمة لهم في منافذ المملكة، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان صحفي، اليوم، أن تسجيل "البصمة" يشمل حاليًا جميع ضيوف الرحمن القادمين من "المملكة المتحدة، و تونس، المقيمين في دولة الكويت، ومملكة ماليزيا الاتحادية، بنجلاديش"، مشيرةً إلى أن إتمام إجراءات التسجيل تتم من خلال تطبيق (Saudi Visa Bio) للهواتف الذكية، بالتسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للمعتمرين من بلد ضيف الرحمن.

ولفتت الوزارة إلى أن تسجيل "البصمة" يشمل "الوجه والعين وأصابع اليدين" وتصوير جواز السفر ذاتيًا عبر التطبيق، مما يُمكن طالبي تأشيرة العمرة من تسجيل الخصائص الحيوية إلكترونيًا من قِبل المعتمرين أنفسهم دون الحاجة إلى مراجعة السفارات والقنصليات التابعة للمملكة أو مراكز إصدار التأشيرات في تلك الدول، وتسهيل دخولهم عبر جميع منافذ المملكة خلال وقت وجهد أقل، وبإجراءات ميسرة.

يُذكر أن تسجيل السمات الحيوية على التطبيق، يتم عبر 4 خطوات، تشمل: القراءة الآلية لجواز السفر، تحديد نوع التأشيرة، التقاط صورة الوجه، والتقاط بصمات أصابع اليد، ويأتي تسهيل إجراءات تسجيل الخصائص الحيوية في إطار الجهود المبذولة من كافة القطاعات الحكومية في المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، كما تُعد المملكة أول دولة تستخدم تسجيل السمات الحيوية لراغبي التأشيرات عبر الهواتف الذكية. 

وزارة الحج والعمرة السعودية البصمة السعودية الحج والعمرة السمات الحيوية تونس المدينة المنورة

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