جامعة أسيوط تعلن أسماء الفائزين برئاسة اتحادات طلابها

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة على الاهتمام بالاتحادات الطلابية في كلٍ من جامعة أسيوط وجامعة أسيوط الأهلية، في إطار حرص الدولة المصرية على إتاحة الفرصة أمام الطلاب للمشاركة في الانتخابات التي تزيد من وعيهم بمبادئ السياسة والديمقراطية وتعدهم للمشاركة المؤثرة في بناء وطنهم.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إن انتخابات اتحاد طلاب الجامعة جرت في مناخ من الشفافية والحيادية والالتزام والتطبيق الدقيق للائحة الطلابية خلال كافة مراحل العملية الانتخابية.

وكشف الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن أن النتيجة النهائية لانتخابات اتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية أسفرت عن اختيار الطالب سيف الدين شريف محمد "هندسة" رئيسا لاتحاد طلاب الجامعة الأهلية، ونائبه أحمد سامح عيد "طب بشري"، كما تم خلالها اختيار رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب كل من كليات الجامعة السبعة، وهم على الترتيب أحمد محمود عبد الوديد وعمرو خالد حسين بطب الأسنان، عبد الله ممدوح عبد النبي وأحمد سامح عيد بطب بشري، علاء محمد فرغلي وروان أحمد حسن بكلية العلوم المالية والإدارية، أحمد محمد عبد العال ومريم رضا حنفي بحاسبات ومعلومات، لمياء سيد أحمد وفرح أحمد فاروق بكلية الألسن، سيف الدين شريف محمد و ميرونا سامر نظيم بهندسة، ميشيل مدحت حزمي وإياد صبري عبد اللطيف بصيدلة.

وأعلن الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، عن فوز الطالب مصطفى علاء حسين، بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، بمقعد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وزينب أشرف رياض، بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة بمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعى 2022 – 2023 وذلك بالتزكية لكلاهما.

وتقدم رئيس جامعة أسيوط بخالص التهنئة إلى كافة الطلاب الفائزين بأمانات مجلس اتحاد طلاب الجامعة لهذا العام، متمنياً لهم التوفيق والسداد لخدمة زملائهم وتعزيز جهود إدارة الجامعة الساعية إلى تطوير سبل الدعم والرعاية المقدمة للطلاب فى كافة المجالات.