الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«السماء من فوقنا» فعالية ومعرض في مكتبة الإسكندرية.. الأحد

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار، بالتعاون مع المركز الفرنسي المصري لدراسة معابد الكرنك CFEETK؛ فعالية بعنوان: «السماء من فوقنا»، وذلك يوم الأحد 11 ديسمبر، بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، يتضمن الحدث افتتاح المعرض المؤقت «السماء من فوقنا» في قاعة المعارض الغربية، ويستمر حتى الأول من يناير 2023. 

ويقدم معرض «السماء من فوقنا» أعمال إيميلي سوبستر (الفرنسية، مواليد 1986)، التي تقترح وضع الإبداع المعاصر خارج أرشيف هنري شيفرييه كنقطة محورية لمراقبة الروابط بين التصوير الفوتوغرافي والباحثين في .CFEETK وفي سلسلة صورها التي تحمل عنوان «السماء من فوقنا» (2019)، تشير إيميلي إلى تاريخ التصوير الأثري والتصوير الفوتوغرافي المعاصر. وتعيد صياغة صور أرشيفية من هنري شيفرييه؛ المهندس المعماري الذي نسَّق أبحاث معبد الكرنك وترميمه بين عامي 1926 و1954، نيابةً عن هيئة الآثار المصرية.

وتستعرض إيميلي سوبستر إنتاج الصور واستخدامها في مجالات علم الآثار وعلم المصريات، ومن ثَمَّ تقترح فتح مجال التصوير الوثائقي للتراث الثقافي أمام الممارسات الفنية. والصور المعروضة مستوحاة من أنشطة التنقيب لتُشير إلى لقطة شعرية، متلاعبة بأعراف التصوير: الموضوعات غير مؤطرة، والتلف الكيميائي واضح، لسبر أغوار آثار الماضي.

تُقام على هامش المعرض ثلاث محاضرات لتقديم أنشطة مركز CFEETK، يلقي المحاضرة الأولى الدكتور أحمد الطاهر والدكتور لوك جابولد، وكلاهما مديران مشاركان لمركز.CFEETK  في حين تلقي المحاضرة الثانية المصورة إيميلي سوبستر؛ مديرة قسم التصوير والوسائط المتعددة في الكرنك، حيث تركز على الأهداف والتحديات التي تواجهها خلال عملها. ويلقي المحاضرة الأخيرة تيموثي ساسولاس؛ مهندس القياس التصويري، الذي كشف عن التقنيات والأساليب التي يطبقها على مشروع Hieroteka 3D المدعوم من مركز CFEETK، وجامعة مونبلييه.

مكتبة الاسكندرية متحف الآثار المركز الفرنسي المصري لدراسة معابد الكرنك السماء من فوقنا معرض بمكتبة الإسكندرية

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