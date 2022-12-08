الطبيب المعالج للطالب أحمد خالد ينفي وفاته: حالته مستقرة (خاص)

نفى الدكتور نبيل بشوي، أخصائي جراحة العظام والمفاصل، ما تردد عبر صفحات السوشيال ميديا من أخبار بشأن وفاة الطالب أحمد خالد ضحية تحدي "لعبة الموت"، التي أدت إلى إصابتة بكسر في الفقرات، قائلا: "هذا غير صحيح والطالب مازال على قيد الحياة وحالتة مستقرة".

وقال الطبيب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تم إجراء عملية جراحية للطالب أحمد خالد نتجة إصابة بكسر في الفقرات العنقية وضغط شديد على النخاع الشوكي.

وأكد الطبيب أن حالة الطالب حتى الأن مستقرة، خاصة بعد إجراء العملية، قائلًا: "الطالب الأن بيتماثل الشفاء ونتمنى له الشفاء العاجل".

كان قد تسببت لعبة جديدة على تطبيق "تيك توك" في تعرض الطالب أحمد خالد، بمدرسة أولاد النيل الدولية بالعبور، 13 عامًا، وبطل الجمهورية برياضة الجودو بنادي العبور، إلى إصابة بالغة في كسر بالفقرات.

وتتضمن تحديات اللعبة أن يقذف الطلاب زميلهم إلى أعلى ثم يتركوه فجأه ليسقط على الأرض، وتهدف اللعبة قياس قوة تحمله، ما أصاب الطالب بكسور في النخاع الشوكي والعمود الفقري.

ونشر الدكتور بيشوي نبيل، أخصائي جراحة العظام والمفاصل، منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" كتب فيه: "النهاردة شفت حادثة من أسوأ الحوادث اللي شفتها، ولد 13 سنة جاي المستشفى مش بيتحرك تمامًا وبعد الفحص وعمل الأشعة تبين أن الولد اتشل".

وأضاف الطبيب: "السبب أنه كان بيلعب مع أصحابه تريند جديد على التيك توك، الولد جاله كسر في الفقرات العنقية وضغط شديد على النخاع الشوكي وبنسبة كبيرة مش هيتحسن".

وأوضح طبيب العظام أن الطالب خالد قد أصيب بالشلل نتيجة "هزار" وتحدي بين الطلاب، قائلا: "متخيلين أحنا وصلنا لإيه؟!.. ربنا يكتب له الشفاء".

واختتم قائلا: "منظر الأهل النهاردة وأنا بأقولهم على حالة ابنهم ماحدش يتمنى إنه يشوفها، أرجوكم خلوا بالكم من أولادكم ونوعيهم، ممكن تكون حاجة بسيطة بس تؤدي لموت صاحبها أو تؤدي لعاهة مستديمة".

وفي ذات السياق، ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بالتأكيد على مراقبة نشاط أبنائهم على الهواتف الذكية في ظل انتشار تطبيقات وألعاب إلكترونية قد تمثل خطرًا داهمًا على صحتهم العقلية والجسمانية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها وجهت كافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتنبيه على مديري المدارس مراقبة أي أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب قد تضر بهم، وتنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التي يسعى بعض الطلاب لتطبيقها على أرض الواقع.

وأشارت الوزارة، إلى أن الرقابة الأسرية باتت ضرورة ملحة و أولوية قصوى في ظل ممارسة بعض الطلاب لأنشطة خطرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية بما يؤثر على صحتهم النفسية و الجسمانية، والتي تنعكس بدورها على أدائهم الدراس.