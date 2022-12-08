الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

خلال الليلة الرقمية 132 للطريقة.. «القادرية البودشيشية» تناقش أسس التصوف

ليالى الوصال البودشيشية
ليالى الوصال البودشيشية

نظمت مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى بتعاون مع مؤسسة الجمال بالمملكة المغربية النسخة 132 من ليالي الوصال الرقمية، و التي بثت عبر المنصات الرقمية لمؤسسة الملتقى.

و ساهم في إغناء برنامج هذه الليلة الروحية مجموعة من الأكاديميين بمداخلات متنوعة منها  مداخلة الدكتور لحسن الخاوي عضو المجلس العلمي المحلي بتيزنيت، والتي تناول فيها  الحكمة التاسعة من كتاب الحكم العطائية  لابن عطاء الله السكندري، إلى جانب مداخلة الدكتور مولاي منير القادري التي بين خلالها معنى التصوف مقام الإحسان، وأن المتصوف يشارك في ميادين الإصلاح الواسِعة وينشر الخير. 

 وأكد "القادري" إلى أن التصوف كان ولا يزال متجذرا في بنية المجتمع المغربي وله دور أساسي في صياغة نموذج التدين المغربي الوسطي و المعتدل ، كما أبرز  الدور الذي لعبه صوفية المغرب  في نشر الإسلام في افريقيا  جنوبي الصحراء ،  ودورهم الاجتماعي والتعليمي ، إضافة الى دورهم الجهادي في الدفاع عن تغور الوطن ومقاومة الأطماع الاستعمارية ، موردا في هذا السياق  مقتطفا من الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره إلى المشاركين  في الدورة الوطنية الأولى للقاء سيدي شيكر . 

الليلة الرقمية عبد الله الشامي القادرية البودشيشية تبرز اسس التصوف

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