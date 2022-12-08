الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تقارير: رونالدو خطر حقيقى على البرتغال قبل مواجهة المغرب فى كأس العالم

رونالدو وسانتوس
رونالدو وسانتوس

أفادت تقارير صحفية، اليوم الخميس، بأن كريستيانو رونالدو مهاجم البرتغال، أصبح خطراً حقيقياً يهدد معسكر الفريق قبل مواجهة المغرب المرتقبة بكأس العالم.

ووفقا لما ذكرته صحفية "ريكورد البرتغالية"، فإن رونالدو يرفض تنفيذ تعليمات المدير الفني فرناندو سانتوس، بخوضه مران اليوم مع البدلاء، الذين لم يشاركوا في مواجهة سويسرا بشكل أساسي.

وأضافت الصحفية، الجناح البرتغالي ما زال يصر على افتعال الأزمات في هذا التوقيت الصعب، مهددا بترك معسكر الفريق في قطر.

وأشارت الصحفية إلى أن هناك تجاهلاً تاما من جانب اللاعب لتعليمات "سانتوس"، التي كان من المفترض تطبيقها خلال مران اليوم، استعدادا لمواجهة منتخب المغرب.

وشارك رونالدو في تدريبات اللاعبين الأساسيين بشكل طبيعي، دون النظر إلى القرارات المفروضة من فرناندو سانتوس، بتقسيم اللاعبين في المران.

وألمحت الصحفية، أن سانتوس مدرب البرتغال يشعر بغضب شديد من تصرفات النجم الدولي، بسبب عدم التزامه بقراراته، وهو ما يجعله يصر على وجود رونالدو بديلا أيضا خلال مواجهة المغرب.

وكان فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال، قرر جلوس قائد الفريق كريستيانو رونالدو، على مقاعد البدلاء خلال مواجهة سويسرا، بدور الـ16 بكأس العالم، الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بفوز برازيل أوروبا بنتيجة 6-1، ليشعر بعدها الدون بحالة من الغضب مهددا بترك المعسكر.

وينتظر منتخب البرتغال مواجهة قوية للغاية أمام منتخب المغرب، مساء السبت القادم، في تمام الخامسة مساء على ملعب «الثمامة»، ضمن منافسات دور الثمانية من مونديال "قطر 2022".

واستهل منتخب البرتغال، ظهوره في النسخة الحالية من المونديال، بتواجده على قمة المجموعة الثامنة والأخيرة، برصيد 6 نقاط، من الفوز على غانا بنتيجة 3-2، وأوروجواي بنتيجة 2-0، والهزيمة في ختام مرحلة المجموعات بهدفين مقابل هدف أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية.

وفي دور الـ16، سحق برازيل أوروبا نظيره السويسري بنصف دستة أهداف مقابل هدف، في مباراة الأزمة بين «الدون وسانتوس».

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