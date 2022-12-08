الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نساء أسوان عن الحوارات المجتمعية لـ«حياة كريمة»: لأول مرة نجد من يحارب تهميشنا

الحوارات المجتمعية
الحوارات المجتمعية لحياة كريمة

قالت كريمة عبدالعال، البالغة من العمر 34 عامًا، القاطنة في قرية المنصورية التابعة لمحافظة أسوان، لـ "الدستور"، إنها حضرت الحوار المجتمعي الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة، وتحدثت عن أزمتها مع تربية الأطفال الأيتام الذين رحل والدهم مذ عامين، وتركهم بدون أي دخل يساعدهم على تحمل أعباء الحياة، وأوضحت" كنت أعيش على فتات الخبز الذي يلقيه إلىَ الأهالي، وأهل الخير في القرية".

و تابعت كريمة، في أسوان كل الأهالي بتساعد بعض بس في الحقيقة أنا بكون حزينة جدًا على أني بمد أيدي، أو أن أهل الخير هما اللي بيساعدوني، ومكنتش عارفة  أوفر أي حياة آمنة للأطفال، وزوجي ملوش معاش، لأنه كان بيشتغل عامل باليومية فقط، معقبة "سردت على أعضاء المبادرة الرئاسية رحلتي مع تربية الأطفال اليتامى ووعدوني بضمي للأسر المستحقة".

أشارت إلى أنها بمجرد أن أنهت حديثها عن مشكلتها، وجدت مسئول مؤسسة حياة كريمة، يطالب أحد المتطوعات بالحصول على كافة بياناتي وتدوينها، لضمها لقاعدة بيانات الأسر التي تدعمهم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مضيفة" كنت هطير من السعادة وكان عندي شعور أن حياتي كلها اتغيرت، وبقى ليا ظهر بعد ربنا يقف جنبي".

أوضحت، القاطنة في قرية المنصورية التابعة لمحافظة أسوان، أنها لم تكن الحالة الوحيدة التي تبنتها المبادرة الرئاسية خلال الحوار المجتمعي الذي نظم في القرية، بل تبنت المبادرة أغلب المواطنين الذين كانوا يعانون  من أزمات كعدم وجود دخل ثابت، أو وفاة العائل أو فقدانه، أو كون أحد أفراد الأسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما قدمت المبادرة يد العون في المسألة العلاجية لكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتوجهت كريمة عبد العال، بالشكر للقائمين على المبادرة الرئاسية حياة كريمة على مجهوداتهم العظيمة في القرة الفقيرة، والنائية، والأكثر احتياجًا.

الاحتياجات الخاصة الرئاسية حياة كريمة الحوارات المجتمعية الحوار المجتمعى المبادرة الرئاسية حياة كريمة تربية الأطفال حياة كريمه ذوي الاحتياجات الخاص

مواد متعلقة

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق المرحلة العاشرة من قوافل «ستر وعافية» بقنا

الدعم الغذائي.. قافلة وصل الخير 4 تصل لمحافظة سوهاج

تخدم 200 ألف شاب.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة «مستقبلنا رقمى»

مواطن: صحتنا أصبحت في أمان بعد تطوير «حياة كريمة» للوحدات الصحية

حياة كريمة تطلق مبادرة «بطل أنا» لدعم ذوي الهمم

مؤسسة حياة كريمة تنظم حوارا مجتمعيا في الشرقية

«أنتِ الحياة بالأخضر» تواصل نشاطها لليوم الثالث في المنيا

«حياة كريمة» تقيم احتفالية وأكبر مائدة إطعام لأهالى قرية الحصص بالدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

السماح للضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.. الحكومة توضح الحقيقة

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

تردد قنوات النايل سات 2023 الجديدة

تجديد حبس سائق أتوبيس عزبة النخل 15 يوما

فى يومين.. 5 قرارات للنيابة العامة حول قضايا مهمة لكشف الحقائق

وزيرة التخطيط تفتتح «مركز خدمات مصر» في أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟