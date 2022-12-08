بوتين: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا طويلة الأمد

كشف حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، أبرز رسائل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال تصريحاته.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن بوتين أكد أنه ليس هناك قرار يخص وجود تعبئة جزئية إضافية في البلاد الوقت الحالي ولا ضرورة له، نتيجة أن وزارة الدفاع الروسية ليست بحاجة لها في الظروف الحالية فما تم استدعاؤهم هو أمر كافي لمواصلة العملية العسكرية في أوكرانيا.

استخدام السلاح النووي

وبالنسبة للعملية العسكرية وتوقيت إنهائها بحسب تصريحات بوتين أكد أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا طويلة الأمد نتيجة الخطوات غير المدروسة التي اتخذها الغرب تجاه موسكو، بالإضافة إلى مواصلة تقديم الأسلحة الغربية إلى الجانب الأوكراني، ولكن التصريح الأهم في حديث بوتين أن احتمالات الحرب النووية في حالة ازدياد، وأن روسيا لديها أسلحة لا يوجد لها مثيل في العالم ولن تستخدم السلاح النووي إلا في حالة الفعل وهو الدفاع عن نفسها بمقصود كرد فعل للدفاع عن مصالحها.

وتابع أن الرئيس الروسي وجه رسالة للغرب، وتحديدا لأمريكا، حيث أراد أين يُرجع أمريكا عن القرارات غير المدروسة اتجاه موسكو، حيث أراد أن يؤكد لواشنطن أن بلاده تعمل حتى هذه الساعة لحل النزاع وحل الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية ولكن واشنطن لا تريد ذلك.

وأضاف أن بوتين أراد أن يؤكد أنه سيدافع عن بلاده ومصالح روسيا في جميع وسائل المتاحة في حالة عدم نجاح الطرق الدبلوماسية، وهناك تصريحات للمراقبون الروس هو أن موسكو تضع للغرب خيارين؛ الأول دبلوماسي لحل النزاع الروسي الأوكراني، والثاني هو الخيار العسكري الذي لم يتوقف حتى تنفيذ الشروط الروسية.

تصريحات الرئيس الروسي النارية

تحذير نووي جديد أطلقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ساعات من استهداف القوات الأوكرانية لقواعد جوية داخل العمق الروسي، ما يشير بتصاعد لهيب الصراع الحالي بحسب خبراء تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية" كما كشفوا عن رسائل بوتين خلال حديثه الأخير.

الرئيس الروسي قال: "نحن لم ولن ننقل أسلحتنا النووية لأي جهة، لكننا بالطبع سنحمي حلفاءنا بكل الوسائل المتاحة لدينا، إن اقتضت الضرورة ذلك"، من جانبها اتهمت الولايات المتحدة بوتين بـ"عدم المسؤولية" والتهديد بالنووي مرة أخرى.