«التضامن» لذوى الإعاقة: تعاقدنا مع «فورى» لتحصيل رسوم التقييم الوظيفى تخفيفًا عليكم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الانتهاء من كل الإجراءات القانونية للتعاقد مع شركة "فورى" لتحصيل رسوم التقييم الوظيفي وقدرها 50 جنيهًا لذوي الإعاقة من خلال ماكينات "فوري" المنتشرة على مستوى الجمهورية، باستخدام الكود رقم "8888" رسوم التقييم الوظيفى للخدمات المتكاملة، ليتمكن طالب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من سداد هذه الرسوم بسهولة ويسر.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تقديم كل التيسيرات بشأن إجراءات حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتحقيقًا لمطالبهم فيما يتعلق بتذليل الصعوبات التي تواجه البعض منهم عند سداد الرسوم ببنك ناصر الاجتماعي، نظرًا لعدم تغطية فروع البنك في بعض المناطق والمحافظات، وشعور بعض الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعاناة والمشقة في سداد هذه الرسوم المقررة.

الجدير بالذكر أنه تم فرض هذه الرسوم بموجب موافقة مجلس الوزراء الموقر بجلسته "178" المنعقدة بتاريخ 26/1/2022.



وكانت أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إعفاء الشخص ذي الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على البطاقة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، وتكتفي الوزارة بتقديم الآتي:

أ- إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته.

ب- تقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية بدءًا من مارس 2019 وحتى تاريخه، على أن يكون مُعتمدًا من أحد مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية، أو غيرها على أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة ضمن الإعاقات الآتية:

1- الشلل الدماغي

2- الشلل الرباعي

3- الشلل النصفي الطولي أو السفلي

4- شلل الأطفال الشديد

5- الإعاقات المتعددة

6- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)

7- كف البصر

8- فقد السمع التام

9- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات

10- الإعاقات الذهنية الشديدة

11- ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)

12- اضطراب طيف التوحد