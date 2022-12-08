زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب جزيرة جاوا الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة، صباح الخميس جزيرة جاوا، كبرى جزر إندونيسيا، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وذلك بعد أقل من شهر من زلزال ضرب نفس المنطقة، وأسفر عن سقوط أكثر من 300 قتيل.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع في الساعة 07:50 صباحًا بالتوقيت المحلي (00:50 ت غ)، مشيرة إلى أن مركزه يقع على بُعد حوالي 15 كيلومترًا من مدينة سيانجور الواقعة في غرب جاوا.

وأضافت الهيئة أنّ هناك احتمالًا ضئيلًا بأن تكون هذه الهزة الأرضية قد أسفرت عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية، نظرًا إلى عُمقها (123 كيلومترًا عن سطح البحر).

والشهر الماضي ضرب مدينة سيانجور زلزال بقوة أقل (5.6 درجة) لكن على عمق ضحل، مما أسفر عن مقتل أكثر من 330 شخصًا وإصابة الآلاف بجروح. كما تسبب الزلزال بتشريد عشرات آلاف الأشخاص ممن دمرت منازلهم أو أجبروا على النزوح بسبب انزلاقات التربة.

وكان هذا الزلزال الأكثر دموية في الأرخبيل منذ زلزال 2018، الذي تسبب يومها بتسونامي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص في جزيرة سولاويزي.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى هزات أرضية وثوران براكين.

- ثوران بركان كرينتشي

يأتي زلزال، اليوم، بعد أقل من يومين من ثوران بركان كرينتشي، أعلى جبل بجزيرة سومطرة في إندونيسيا، وتصاعد دخانه من الفوهة بارتفاع 700 متر.

ورفع المركز الإندونيسي لعلوم البراكين ومراقبة الكوارث الجيولوجية حالة الخطر، من بركان جبل كرينتشي، إلى درجة الخطر الثانية من بين 4 مستويات تأهب.

وقبلها بيومين، ثار بركان جبل سيميرو في البلاد نافثا سحبا من الرماد الساخن نحو السماء وقاذفا سيولا من الحمم البركانية أسفله، مما دفع سكان البلدات الواقعة على سفحه إلى الهروب.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" بالمحيط الهادي حيث تلتقي الصفائح التكتونية، وتشهد جراء ذلك بانتظام زلازل أو ثوران براكين، وتضم هذه البلاد الواقعة جنوب شرق آسيا حوالي 130 بركانًا نشطًا.