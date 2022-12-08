الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 720 عبوة منشطات قبل ترويجها عبر «فيسبوك» بالإسكندرية

منشطات
منشطات

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، التحفظ على 720 عبوة منشطات ومضبوطات أخرى بحوزة عاطل أثناء ترويجها علي عملائه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المتهم على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، بترويج وبيع الأدوية والمنشطات بجميع أنواعها وتوصيلها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، من خلال إحدى الصفحات على موقع "فيسبوك".

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر على  720 عبوة منشطات ومضبوطات أخرى، وهاتفى محمول "محمل عليهما الرسائل والمحادثات الخاصة بنشاطه.

وبمواجهته أقر بقيامه بالاتجار بالأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والضارة بالصحة العامة عن طريق الصفحة المُشار إليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

أحد الأشخاص إسكندرية الإجراءات القانونية اللازمة التواصل الاجتماعي بموقع التواصل الاجتماعى قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية

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