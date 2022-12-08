الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع الطعام والمشروبات 30.9%.. «الإحصاء» يرصد تغير الأسعار خلال عام

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (19.2%) لشهر نوفمبر 2022 مقابل (6.2%) لنفس الشهر من العام السابق، ورصد جهاز الإحصاء التغير السنوي (شهر نوفمبر 2022 مقارنة بشهر نوفمبر 2021) كالآتي.

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (30.9%) وتأتي التغييرات نتيجة للآتي:
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (52.1%).
• ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (30.3%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (38.0%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (40.4%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (19.8%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (8.5%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (24.6%).
• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (28.2%).
• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (23.1%).
• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية        
بنسبة (17.2%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (13.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (6.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (13.8%).

- ارتفاع الملابس والأحذية 14.4%


3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (14.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (19.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (14.5%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (19.2%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (26.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (10.4%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (24.7%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (6.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (4.9%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (4.5%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (16.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (29.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.7%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً واغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (20.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (14.7%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (20.5%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (20.1%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (24.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (22.9%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (12.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (8.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (20.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (16.8%).

- ارتفاع النقل والمواصلات 16.6%


7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (16.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (22.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (20.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (13.8%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (12.3%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.6%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.0%).
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (32.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (12.4%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (21.0%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (33.5%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (44.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (20.8%).
10- سجل قسم التعليم  ثباتاً عند ارتفاع قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%).
11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (30.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (30.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (23.4%).
12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (16.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (21.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (25.9%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (8.4%).

الاحصاء معدل التضخم أسعار قسم الطعام والمشروبات اللحوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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