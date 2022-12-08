الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباريات دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2022 بقطر

كاس العالم
كاس العالم

تستأنف غدًا الجمعة مباريات بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر حاليًا، وذلك بعد توقف المباريات لمدة 48 ساعة عقب انتهاء مواجهات دور الـ16 من البطولة الأفضل على مدار التاريخ.

وتقام مباريات دور الثمانية على مدار يومين، حيث تقام مباراتين غداً الجمعة ونفس الأمر يوم السبت المقبل، على أن تكتمل أضلاع المربع الذهبى.

ووصل إلى الدور ربع النهائي، كلاً من هولندا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا، والمغرب والبرتغال والبرازيل وكراوتيا، وإن كانت المفاجأة الوحيدة فى هذا الدور هو فوز منتخب المغرب على إسبانيا بطل نسخة 2010.

وتجرى يوم الجمعة 9 ديسمبر مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 في مرحلة وصل إليها 8 منتخبات بعد رحلة كبيرة من المباريات انطلقت يوم 20 نوفمبر الماضي.

وحصلت الفرق المشاركة في دور الـ16 على راحة لمدة يومين وهو أول توقف في المونديال بعد خوض 56 مباراة في دور المجموعات ودور الـ 16، يومي الأربعاء والخميس قبل خوض مباريات الدور ربع النهائي والذي سيقام على مدار يومي الجمعة والسبت.

وتسعى المنتخبات الثمانية التى وصلت لهذا الدور لتحقيق الفوز من أجل ضمان الاستمرار فى البطولة حتى النهاية، والمنافسة على أحد المراكز الثلاث الأولى على مستوى العالم، لا سيما فى ظل وجود ترقب كبير من جانب محبى الثنائى كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال وليونيل ميسى قائد منتخب الأرجنتين على امل تتويج احدهما بلقب البطولة .

مواعيد مباريات الدور ربع النهائي فى بطولة كأس العالم بتوقيت القاهرة 

الجمعة 9-12-2022

البرازيل – كرواتيا     الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة 

هولندا – الأرجنتين     الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة 

موعد مباراة الأرجنتين ضد هولندا في دور الثمانية من كأس العالم 2022

موعد مباراة البرازيل وكرواتيا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

السبت 10-12-2022

المغرب – البرتغال    الساعة الخامسة يتوقيت القاهرة 

إنجلترا – فرنسا     الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

كأس العالم كأس العالم 2022 مباريات بطولة كأس العالم 2022 الدور ربع النهائي مواعيد مباريات الدور ربع النهائي

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