الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 7 عاملات إثر انقلاب سيارة ربع نقل في بني سويف

اسعاف
اسعاف

أصيبت 7 عاملات زراعة، اليوم الخميس في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قرية "بدهل-  سمسطا" الزراعي أمام قرية الشماشرجي جنوب غربي محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق قرية بدهل - سمسطا الزراعي أمام قرية الشماشرجي ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابات هن، هند حافظ محمد 45 سنة  مبروكة محمد طه 45 سنة، رسمة عبد النبي عويس 40 سنة، فاطمة طه محمد 25 سنة، ولمياء معوض شريف 19 سنة مصابات بكدمات وسحجات، ومهجة ربيع عبد النبي 30 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن، وصابرين ياسر مختار 18 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق الأيمن.

وتم نقل المصابات إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهن، ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، الدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة بمتابعة تقديم العلاج اللازم للمصابات داخل مستشفى سمسطا المركزي ومتابعة حالتهن الصحية حتى التماثل للشفاء والخروج من المستشفى.

اللواء أسامة حلمي إنقلاب سيارة ربع نقل بني سويف سيارة ربع نقل شرطة النجدة قسم الإستقبال

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