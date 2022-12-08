دورى القسم الثانى.. بترول أسيوط يواجه الجونة فى مجموعة الصعيد والمقاصة يستضيف التعدين

تقام اليوم 6 مباريات في الأسبوع التاسع للمجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني أهمها مباراة القمة بين بترول أسيوط والجونة اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني ولكل منهما 20 نقطة وحقق بترول أسيوط بقيادة هشام عبد المنعم 6 إنتصارات وتعادل مرتين وهى نفس النتائج التي حققها الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو ويتفوق البترول بفارق هدف واحد حيث سجل 16 هدف ودخل مرماه 4 أهداف بينما سجل الجونة 15 هدفا ودخل مرماه 4 أهداف والفائز سينفرد بالقمة.

ويسعى لافيينا الرابع برصيد 16 نقطة بقيادة المجري جورج جاليدي لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف فريق ملوي السابع برصيد 9 نقاط بقيادة إبراهيم صدقي .

ويستضيف المقاصة الثالث برصيد 18 نقطة بقيادة طارق حجاج فر يق النصر للتعدين الخامس برصيد 16 نقطة بقيادة أشرف عرب في مواجهة قوية يسعى كل فر يق للحصول على نقاطها الثلاث .

ويحل الفيوم العاشر برصيد 8 نقاط بقيادة خالد إينو ضيفا على الألومنيوم الحادي عشر برصيد 8 نقاط بقيادة أبو طالب العيسوي ويخوض الألومنيوم المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزين متتاليين على طامية وشبان قنا بينما جمع الفيوم نقطتين من أخر ثلاث مباريات بالتعادل مع المنيا والمدينة المنورة والهزيم أمام المقاصة .

ويستضيف المدينة المنورة الأخير برصيد نقطتين بقيادة شديد قناوي فر يق تليفونات بني سويف الثاني عشر برصيد 8 نقاط بقيادة عماد عابدين ..ويسعى كيما أسوان الثالث عشر برصيد 8 نقاط بقيادة علي عاشور لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف فريق طامية السادس برصيد 10 نقاط بقيادة فؤاد سلامة .

وتختتم مواجهات الأسبوع التاسع غدا بإقامة مباراتين حيث يلتقي ديروط التاسع برصيد 8 نقاط بقيادة سعد فاروق مع شبان قنا الثامن برصيد 8 نقاط بقيادة كمال الزين ..ويستضيف المنيا الخامس عشر برصيد 6 نقاط فريق أسمنت أسيوط الرابع عشر برصيد 7 نقاط .