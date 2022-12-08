رسميا.. مرتضى منصور يعلن فسخ التعاقد مع زكريا الوردى

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، فسخ التعاقد مع المغربي زكريا الوردي لاعب وسط الفريق بالتراضي.

وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات عبر قناة ناديه: " تم فسخ عقد زكريا الوردي مع الزمالك بالتراضي".

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، قد كشف عن السر وراء غياب زكريا الوردي لاعب الفريق خلال المباريات الأخيرة.

وقال أمير في تصريحات صحفية عن سبب غياب الوردي: "اللاعب يعاني من مشكلة نفسية منذ مباراة السوبر المصري أمام الأهلي وشعوره بتحمله مسئولية الخسارة".

وأضاف: "نحاول مساعدته للخروج من تلك الحالة، وأرسلنا إلى والدته للحضور إلى مصر لكنها تعرضت لوعكة صحية وسنوضح بعض الأمور قريبًا".

وتحدث عن مباراة طلائع الجيش، مؤكدًا على أن الفوز كان مهمًا للغاية بعد أن صادف الفريق سوء حظ وعدم توفيق في آخر مباراتين".

وأشار إلى أن عودة أحمد فتوح ومحمد عبدالغني كانت من إيجابيات المباراة، مؤكدًا أن فتوح شارك وظهر بشكل جيد وسجل هدفًا رائعصا، بالإضافة ليوسف حسن الذي سيحصل على الفرصة بشكل تدريجي.