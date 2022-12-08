الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جورجينا تنتقد قرار المدرب بإخراج رونالدو من تشكيل البرتغال

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

انتقدت صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريجيز، قرار مدرب البرتغال بإجلاس قائد المنتخب على دكة البدلاء أمام سويسرا في مونديال 2022.

وقرر مدرب البرتغال فيرناندو سانتوس عدم إشراك رونالدو، في مباراة دور الـ16 من المونديال، أمام سويسرا، بينما أشرك المهاجم الشاب غونسالو راموس، الذي تألق وسجل 3 أهداف.

وفي تعليقها على المباراة، نشرت جورجينا رودريجيز، صورا لها في استاد المباراة، وعلقت بعبارة أبدت فيها استياءها من قرار سانتوس.

وكتبت رودريجيز: "ياللأسف لم نستمتع بمشاهدة أفضل لاعب في العالم لمدة 90 دقيقة، الجماهير لم تتوقف عن مناداة اسمك".

وأضافت بتهكم: "أتمنى من الله ومن صديقك فيرناندو أن يجعلون البرتغال تنتصر هذه الليلة".

البرتغال انتصرت بنتيجة عريصة، 6-1، دون الحاجة إلى رونالدو، الذي دخل في نهاية اللقاء ولم ينجح بالتسجيل.

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