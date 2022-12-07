يوسف الحسينى: من أى بوابات الجنة خرجت موسيقى عمار الشريعى؟

أحيا الإعلامي يوسف الحسيني الذكرى العاشرة لرحيل الموسيقار عمار الشريعي والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم قائلًا: "من أي بوابة من بوابات الجنة خرج علينا عمار الشريعي بموسيقاه؟".

وأضاف الحسيني، خلال حلقة برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية الأولى المصرية أن الشريعي كان صديقًا لوالدته في الكلية، وأنه كان يسمع عن خفة ظله وإعجابه به طوال الوقت وليس من أجل ذكرى رحيله فقط، لكن بسبب أعماله الموسيقية حتى صوته في الغناء.

الشريعي عمود رئيسي في الموسيقى المصرية

وتابع أن عمار الشريعي عمود رئيسي في الموسيقى المصرية والعربية، فهو لم يترك بصمة موسيقية فقط، لكن عمل على تجديد كامل لشكل الموسيقى المصرية، متسائلًا عن السر في أن أهم المسلسلات مصرية تجد موسيقاها التصويرية والتتر والنهاية لعمار الشريعي.

وأردف أن موسيقى عمار تصاحب كلمات سيد حجاب وعبدالرحمن الأبنودي وصوت محمد الحلو، وعلي الحجار، وكيف استطاع عمل موسيقى متعلقة بوجداننا الوطني وتحريك الحس الوطني طول الوقت؟