الخميس 08 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أسامة الأزهرى: أكثروا من الحمد والتسامح أمر واجب على الأحياء

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الشيخ أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه يجب التوقف عن انتهاك حرمة الموت من خلال السب وتبادل الشتائم والإساءة لبعض الشخصيات التي نختلف عنها في الرأي: "بعد الموت الشخص بيكون بين يدي الرحمن والتسامح أمر واجب على الأحياء".

السلام النفسي 

أضاف الأزهري، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن التيارات السلفية والإخوانية قامت بنشر الكثير من الثقافات المغلوطة عن الدين الإسلامي، لهذا يجب على المسلمين العودة إلى القيم الإسلامية الصحيحة للوصول إلى الرضا والسلام النفسي.

حمدالله على النعم

وتابع أنه يجب على الإنسان عدم مقارنة حاله بمن هو دونه أو من يسبقه، ويجب الرضا والحمد على النعم التي توجد بين يديه: "من علامات الصحة النفسية أن الإنسان كل لما يقارن نفسه بمن هو أدنى منه يكثر من الحمد".

أسامة الأزهري عالم ازهري الموت حرمة الموت مساء دى ام سى دي ام سي

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