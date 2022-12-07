قصور الثقافة: 47 ألف طالب استفادوا من الأنشطة الثقافية بالمدارس

قال هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنه منذ تولي د. نيفين الكيلاني وزارة الثقافة كان هناك اهتمام بالنشاط الثقافي داخل المدارس بالمحافظات.

التنسيق مع وزارة التعليم حول النشاطات الثقافية بالمدارس

أضاف عطوة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم حول النشاط الثقافي وبدأ العمل في المدارس منذ شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

وتابع أن النشاطات قدمت في كل المحافظات داخل 890 مدرسة والأنشطة وصلت إلى 1040 نشاطًا والمستفيدون منها 47 ألف طالب، وكانت هناك ورش للإبداع واكتشاف المواهب ومسابقات ورد الفعل عليها كان رائعًا.

أشار إلى أن النشاطات مستمرة لأن هناك تعاونًا كبيرًا بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم وطوال الوقت توجد متابعة حقيقية والفترة المقبلة سنتعاون مع مراكز الشباب.