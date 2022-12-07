فى اليوم العالمى لذوى الهمم.. فعاليات ثقافية وفنية بمكتبة القاهرة الكبرى

احتفلت مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة اليوم الأربعاء، باليوم العالمي لذوي الهمم بحضور مجموعة من الفنانين وبمشاركة كل من مجلس الإعلاميين الدوليين، وبحضور الكاتب الصحفي عبدالرحمن مؤمن.

تضمنت الاحتفالية العديد من الفعاليات ومنها فعاليات ثقافية وفنية مقدمة لذوي الإعاقة تهدف إلى دمجهم فى المجتمع، كذلك فعاليات فنية ورياضية وورش الخط العربي، وحفلات إنشاد ديني ومحاضرات عن ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية حصولهم على حقوقهم فى المصالح الحكومية؛ فضلا عن فقرات التدريبات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس لذوي الهمم، كما شهد اليوم عروضًا فنية ومسرحية من تقديم ذوي الهمم، كما تضمن اليوم ورش توعية لأمهات الأطفال من ذوي الهمم.

أكد الأمين العام عند تدشينه استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة في يونيه 2019 على ضرورة أن تكون الأمم المتحدة هي القدوة التي يُحتذى بها، وعلى أهمية تحسين معايير المنظمة وأدائها في ما يتصل بإدماج منظور الإعاقة في كل ركائز العمل: ابتداء بالمقر الرئيس وانتهاء بالميدان.

وتتيح استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة الأساس اللازم لإحراز تقدم مستدام وتحولي في ما يتصل بإدماج منظور الإعاقة من خلال جميع ركائز عمل الأمم المتحدة. وتؤكد منظومة الأمم المتحدة من خلال هذه الاستراتيجية الإعمال الكامل والتام لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يتوافق مع حقيقة أن ذلك هو جزء لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

واعترافًا بهذا الالتزام، قدم الأمين العام في أكتوبر 2021، تقريره الثاني الشامل عن الخطوات التي اتخذتها منظومة الأمم المتحدة لتعميم إدماج منظور الإعاقة وتنفيذ الاستراتيجية منذ تدشينها. ونظرًا لأثر جائحة كورونا على الأشخاص ذوي الإعاقة، اشتمل التقرير كذلك على تأمل وجيز في الممارسات المراعية للعوق في الجهود المبذولة للتصدي لكورونا والتعافي منه.

يتمحور الاحتفال العالمي لعام 2022 باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة حول الموضوع الشامل المتمثل في الابتكار والحلول التحويلية للتنمية الشاملة، الذي يُناقش في ثلاثة حوارات تفاعلية مختلفة الموضوعات المواضيعية: الابتكار من أجل التنمية الشاملة للإعاقة في التوظيف (الهدف 8): الروابط بين التوظيف والمعرفة والمهارات المطلوبة للوصول إلى العمل في مشهد تكنولوجي مبتكر وسريع التغير للجميع.

الابتكار من أجل التنمية الشاملة للإعاقة في الحد من غياب المساواة (الهدف 10): الابتكارات والأدوات العملية والممارسات الجيدة للحد من أوجه التفاوت في كل من القطاعين العام والخاص، التي تشمل الإعاقة وتهتم بتعزيز التنوع في مكان العمل.

الابتكار من أجل التنمية الشاملة للإعاقة: الرياضة بوصفها حالة نموذجية: قطاع تتحد فيه جميع هذه الجوانب؛ والرياضة بوصفها مثال للممارسات الجيدة وموقع للابتكار والتوظيف والانصاف.