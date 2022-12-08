سعر الريال السعودى وأسعار العملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم
تباين أداء العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخخميس، ففي الوقت الذي استقرت فيه أسعار أغلب العملات العربية، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه وسط تردد أنباء عن اتجاه مصر لتعويم الجنيه للمرة الثالثة خلال العام الجاري.
بينما يشهد الدولار تراجع في التعاملات الدولية أمام سلة العملات الأجنبية الأخرى ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الاجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 .
سعر الريال السعودي اليوم
- سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى سجل 6.53 جنيه للشراء، و6.55 جنيه.
- سعر الريال السعودى فى بنك مصر : 6.52 جنيه للشراء.، 6.54 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى سعر 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع..
- سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية : 6.51 جنيه للشراء ،6.55 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib : 6.52 جنيه للشراء،6.55 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودى فى بنك البركة : 6.38 جنيه للشراء،6.55 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس : 6.50 جنيه للشراء،6.56 جنيه للبيع.
- سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى : 6.54 جنيه للشراء، 6.55 جنيه للبيع.
أسعار العملات الاجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|سعر الدولار الأمريكى
|24.5672جنيه
|24.6425 جنيه
|سعر اليورو
|25.7882 جنيه
|25.8771 جنيه
|سعر الجنيه الإسترلينى
|29.8443 جنيه
|29.9456 جنيه
|سعر الفرنك السويسرى
|26.0882 جنيه
|26.1792 جنيه
|100 ين يابانى
|17.8567 جنيه
|17.9127 جنيه
|سعر الريال السعودى
|6.5324 جنيه
|6.5542 جنيه
|سعر الدينار الكويتى
|80.0027 جنيه
|80.2740 جنيه
|سعر الدرهم الاماراتى
|6.6884 جنيه
|6.7093 جنيه
|سعر اليوان الصينى
|3.5191 جنيه
|3.5324 جنيه