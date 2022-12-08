سعر الريال السعودى وأسعار العملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم

تباين أداء العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخخميس، ففي الوقت الذي استقرت فيه أسعار أغلب العملات العربية، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه وسط تردد أنباء عن اتجاه مصر لتعويم الجنيه للمرة الثالثة خلال العام الجاري.

بينما يشهد الدولار تراجع في التعاملات الدولية أمام سلة العملات الأجنبية الأخرى ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الاجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 .

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى سجل 6.53 جنيه للشراء، و6.55 جنيه.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر : 6.52 جنيه للشراء.، 6.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى سعر 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع..

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية : 6.51 جنيه للشراء ،6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib : 6.52 جنيه للشراء،6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة : 6.38 جنيه للشراء،6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس : 6.50 جنيه للشراء،6.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى : 6.54 جنيه للشراء، 6.55 جنيه للبيع.

أسعار العملات الاجنبية