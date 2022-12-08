الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الريال السعودى وأسعار العملات الأجنبية فى البنوك المصرية اليوم

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

تباين أداء العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخخميس، ففي الوقت الذي استقرت فيه أسعار أغلب العملات العربية، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه وسط تردد أنباء عن اتجاه مصر لتعويم الجنيه للمرة الثالثة خلال العام الجاري.

 

بينما يشهد الدولار تراجع في التعاملات الدولية أمام سلة العملات الأجنبية الأخرى ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الاجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022 .

 

سعر الريال السعودي اليوم

  • سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى سجل 6.53 جنيه للشراء، و6.55 جنيه.

 

  • سعر الريال السعودى فى بنك مصر : 6.52 جنيه للشراء.، 6.54 جنيه للبيع.

 

  • سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى سعر 6.52 جنيه للشراء، و6.54 جنيه للبيع..
  • سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية : 6.51  جنيه للشراء ،6.55  جنيه للبيع.

 

  • سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib : 6.52 جنيه للشراء،6.55 جنيه للبيع.

«شعبة الدواجن»: أزمة الأعلاف ترفع أسعار البيض مجددًا

انخفاض سعر برميل النفط الكويتى لـ84.04 دولار

 

  • سعر الريال السعودى فى بنك البركة : 6.38 جنيه للشراء،6.55  جنيه للبيع.

 

  • سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس : 6.50 جنيه للشراء،6.56  جنيه للبيع.

 

  • سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى : 6.54 جنيه للشراء، 6.55 جنيه للبيع.
txt

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 7-12-2022

 

أسعار العملات الاجنبية 

العملةشراءبيع
سعر الدولار الأمريكى​24.5672جنيه 24.6425 جنيه
سعر اليورو​25.7882 جنيه25.8771 جنيه
سعر الجنيه الإسترلينى​29.8443 جنيه29.9456 جنيه
سعر الفرنك السويسرى​26.0882 جنيه26.1792 جنيه
100 ين يابانى​17.8567 جنيه17.9127 جنيه
سعر الريال السعودى​6.5324 جنيه6.5542 جنيه
سعر الدينار الكويتى​80.0027 جنيه80.2740 جنيه
سعر الدرهم الاماراتى​6.6884 جنيه6.7093 جنيه
سعر اليوان الصينى​3.5191 جنيه3.5324 جنيه

 

 

العملات الدولار اليورو​ الجنيه الإسترلينى​ الريال السعودي البنك المركزي المصري بنك مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الخميس 8-12-2022

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

ضبط 930 جرام مشغولات ذهبية على جسد راكب بمطار القاهرة

دعاء و أذكار الصباح اليوم الخميس 8-12-2022

الخارجية الروسية: لن نقدم أى تنازلات فى مفاوضات التوازن الاستراتيجى مع الولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟