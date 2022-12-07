يتزايد معدل البحث بشكل دائم عن أسعار مواد البناء وبالأخص سعري الحديد والأسمنت والرمل لاختلاف اسعارهم بشكل غير مسبوق وفقا للأسعار العالمية كذلك نتيجة الكمية المعروضة في الأسواق مقارنةً بكمية الطلب على المنتج من قِبل المستهلكين.





مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 7-12-2022



في هذا التقرير نوضح لكم أسعار مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 7-12-2022 وكذلك عدد من مواد البناء الأخرى.





سعر الحديد اليوم في مصر

سعر طن حديد عز 20,500 جنيه.

سعر طن حديد بشاى 21,200 جنيه.

سعر طن حديد العتال 21,100 جنيه.

سعر طن حديد عطية 21,100 جنيه.

سعر طن حديد سرحان 20,500 جنيه.

سعر طن حديد المراكبى 19,550 جنيها.

سعر طن حديد المصريين 20,400 جنيه.

سعر طن حديد الكومى 20,400 جنيه.

سعر طن حديد المعادى 20,500 جنيه.

سعر طن حديد العشري 20,400 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل 20,400 جنيه.



سعر الأسمنت اليوم في مصر

أسمنت المسلح 1,650 جنيها.

أسمنت النصر 1,620 جنيها.

أسمنت وادي النيل 1,610 جنيهات.

أسمنت المخصوص 1,620 جنيها.

أسمنت العسكري 1,550 جنيها.

أسمنت سيناء 42.5 1,550 جنيه

أسمنت حلوان 1,640 جنيها.

اسمنت السهم 1,530 جنيها.

أسمنت السويدي 1,760 جنيها.

أسمنت المسلة 1,560 جنيها.

العسكري بني سويف 1,525 جنيها.

أسمنت العامرية عادة 1,640 جنيها.

أسمنت الممتاز 1,665 جنيها.

أسمنت السويس 1,670 جنيها.

أسمنت تايتان 1,610 جنيهات.

أسمنت سيناء 1,560 جنيها.

أسمنت أسيوط 1,500 جنيه.

أسمنت المهندس 1,660 جنيها.

أسمنت النهضة 1,520 جنيها.

أسمنت أسوان 1,480 جنيها.

أسمنت السد العالي 1,450 جنيها.

أسمنت قنا 1,500 جنيه.

أسمنت المصريين 1,430 جنيها.

أسمنت المصري 1,660 جنيها.

أسمنت الصعيد 1,500 جنيه.

أسمنت التعمير 1,470 جنيه.

أسمنت المنيا 1,410 جنيهات.

أسمنت العاصمة 1,330 جنيها.

أسمنت البرج 1,640 جنيها.

أسمنت الماكس 1,640 جنيها.

أسمنت الصخرة 1,320 جنيها.

أسمنت الدلتا 1,620 جنيها.

أسمنت الصرح 1,660 جنيها.

أسعار الرمل اليوم في مصر

رمل ناعم متر مكعب 75 جنيها.

رمل خشن متر مكعب 85 جنيها.

زلط عادة متر مكعب 160 جنيها.

زلط فينو متر مكعب 255 جنيها.

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه.

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 200 جنيه.

أسعار الطوب في مصر

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه.

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه.

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه.

طوب وردي 25×12×6 سم 2,300 جنيه.

طوب خفيف 60×20×20 سم 2,125 جنيها.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 5,800 جنيه.

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه.

