غدًا.. لقاء ثنائى يجمع الرئيس السيسى بنظيره الصينى

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا حول زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج، للسعودية والاستقبال الرسمي له.

استقبال حافل للرئيس الصيني بالسعودية

وقال أحمد بشتو، مراسل القاهرة الإخبارية بالسعودية عبر "سكايب" مع "النشرة الإخبارية"، إن السعودية أعدت استقبالًا حافلًا للرئيس الصيني بداية من استقباله بالطائرات الحربية، وانتشار الأعلام الصينية في شوارع العاصمة الرياض، واستقبال الأمير محمد بن سلمان له في قصر الحكم.

أضاف أن سبب اهتمام المملكة بهذه الزيارة لأنها تؤسس لما بعدها، كما سيتم توقيع 20 اتفاقية بين السعودية والصين بتكلفة تصل إلى 110 مليارات ريال سعودي، وكذلك توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية، وخطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق.

وأشار إلى أن غدًا يشهد العديد من اللقاءات المختلفة مع الرئيس الصيني ومنها لقاؤه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أن يوم الجمعة يشهد قمة سعودية صينية، ثم قمة صينية خليحية، وقمة سعودية عربية، تؤسس للعلاقات العربية يحضرها 30 رئيس دولة، موضحًا أن الصين تعد أكبر شريك اقتصادي للدول العربية وتسبق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأكد أن الصين كثاني تكتل اقتصادي عالمي تبحث عن منافذ جديدة في الخليج العربي، كما أن السعودية هي المصدر الأكبر للطاقة للصين وصادراتها تفوق روسيا، كما تم توقيع اتفاقية طويلة الأجل لتصدير الغاز السعودي للصين.