أسرة إدوار الخراط تؤسس مكتبة عامة تضم كتبه فهل تقلدها أسر باقى الأدباء؟

- روايته «رامة والتنين» صنفت من أهم الأعمال الأدبية بالقرن العشرين

- ترجم «الحرب والسلم» للروسى تولستوى وله 68 كتابًا ومخطوطات بخط اليد

أمام المتحف المصرى بالتحرير، وتحديدًا فى ١٣ شارع ميريت باشا، وفى الدور الثالث تستطيع الاطلاع وقراءة جزء من تاريخ، ليس فقط الثقافة المصرية والعربية، بل الثقافة الإنسانية.

كان إدوار الخراط، المولود فى عروس البحر الأبيض المتوسط، حيث مدينة الإسكندرية فى ١٦ مارس ١٩٢٦، واحدًا من أكبر وأهم المثقفين فى تاريخ مصر، قدم للمكتبة الإنسانية العديد من الأعمال الأدبية الهامة، أبرزها روايته الأشهر «رامة والتنين»، التى صنفت بأنها من أهم الأعمال الأدبية المكتوبة باللغة العربية فى القرن العشرين. بجانب هذا قدم إدوار للقارئ العربى العديد من الترجمات لأعلام الثقافة الإنسانية، أبرزها ترجمته لرائعة «الحرب والسلم» للروسى تولستوى، التى تعد من أهم الأعمال الأدبية فى التاريخ.. ومن الأعمال الخالدة فى ذاكرة الإنسان.

هناك حقيقة تقول إنه لكى تكون كاتبًا كبيرًا لا بد أن تكون قارئًا عظيمًا، لذلك كنت أتوقع مسبقًا، وقبل أن أرى مكتبته أو يحدثنى نجله الدكتور إيهاب عن أن مكتبة أستاذ إدوار مكتبة عظيمة.

فى تصريحات خاصة، لـ«الدستور»، وفى حوار قصير أجريته مع الدكتور إيهاب الخراط نجل الأستاذ إدوار، أكد لى أن مكتبة الراحل الشخصية كانت تضم أكثر من عشرين ألف عنوان مختلفة، بعض هذه الكتب وبعد رحيله ذهب جزء منها إلى مكتبة الإسكندرية، وجزء آخر إلى مكتبة القاهرة الكبرى بواقع أربعة آلاف عنوان لكل مكتبة، كما وضع بعض الكتب من مكتبته فى مكتبة أقامتها الأديبة مى التلمسانى على الطريق الصحراوى.

أما المكتبة التى نقوم بزيارتها اليوم فمتوافر بها كل الإنتاج الفكرى والثقافى للخراط، وهو ٦٨ كتابًا بالإضافة إلى مخطوطات كتبها بخط اليد وأعمال مكتوبة على الآلة الكاتبة، وأعمال لم تكتمل أو لم تنشر، كما تضم مراسلاته مع الكتاب والنقاد المعاصرين له والمجايلين أعماله وأدبه، وعددًا كبيرًا من المقالات، وعددًا مهولًا من الكتابات التى كتبت بلغات مختلفة، مثل الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

ويتاح لزوار المكتبة الاطلاع ورؤية كل هذا، وشراء أعمال الكاتب الكبير الصادرة حديثًا عن مختلف دور النشر، كما يتاح لهم رؤية الدولاب الذى يعرض التذكارات والتكريمات التى حصل عليها إدوار الخراط طوال مشواره، مثل جائزة الدولة التشجيعية، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام ١٩٧٣م، جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية، جائزة الدولة التقديرية فى الآداب، جائزة ملتقى الرواية العربية الرابع بالقاهرة فى فبراير، جائزة النيل.. المجلس الأعلى للثقافة.

ويمكن لكل قارئ ومثقف زيارة المكتبة طوال أيام الأسبوع، بين الثانية عشرة ظهرًا والعاشرة مساءً عدا الثلاثاء والجمعة.