موعد عرض مسلسل اتزان على فضائية ON وقصة العمل

أعلن الكاتب الصحفي يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن العرض التليفزيوني الأول لمسلسل «اتزان»، إذ يُعد أحد الأعمال الأصلية لمنصة watch it، وحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه.

وقال الفخراني، إنّ مسلسل «اتزان» سيُعرض حصريًا عبر قناتي ON وON دراما خلال الأيام القليلة المُقبلة، ومن المُفترض الكشف عن مواعيد العرض قريبًا.

وكتب يسري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :«من الأعمال الأصلية لمنصة watch it هدية آخر السنة عرض أول وحصري على on & on drama.. قريبًا.. مشاهدة ممتعة».

ويشارك في بطولة مسلسل اتزان كلّ من صدقي صخر، نبيل عيسى، صفاء الطوخي، هاجر السراج، حسن مالك، ثراء جبيل، زينب غريب، دارين حداد، مروان يونس، عمر شرقي، كمال الدبكي والطفل سليم.

المسلسل من تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر، وإخراج شادي عبد السلام.

تدور أحداث المسلسل في إطار دراما اجتماعية تجمع بين التشويق والإثارة، إذ تشهد الأحداث مفاجآت كثيرة، في إطار الصراعات التي يعيشها أفراد الأسرة، وقراراتهم الصعبة التي يلجأ إليها كل شخص على حده للحفاظ على نصيبه من الميراث.