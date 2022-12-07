الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الغرف السعودية: حجم التبادل التجاري مع الصين بلغ 1.2 تريليون ريال سعودي

الصين والسعودية
الصين والسعودية

أعلن اتحاد الغرف السعودية، اليوم الأربعاء، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين بلغ خلال السنوات الخمس الماضية 1.2 تريليون ريال سعودي، بواقع 320 مليار دولار.

وأشار الاتحاد فى تقرير اقتصادى له اليوم، إلى أن ذلك يعكس قوة ومتانة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية وتنوع وتعدد الفرص التجارية والاستثمارية لدى البلدين، وفقا لوكالة واس السعودية.

وأشاد التقرير الذى جاء بمناسبة زيارة الرئيس الصينى للمملكة، بالعلاقات الاقتصادية السعودية الصينية، والتي تعد نموذجا دوليا يحتذى به في التعاون المثمر البناء والشراكة الاستراتيجية نتيجة لدعم القيادة السياسية والأجهزة الحكومية في البلدين، واستناد تلك العلاقة لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية المتمثلة في اللجنة السعودية الصينية المشتركة ورؤية 2030 ومبادرة الحزام والطريق، فضلا عن مجلس الأعمال السعودي الصيني الذي يعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية إضافة إلى اتفاقيات التعاون والتفاهم الثنائية في العديد من المجالات الاقتصادية.

اتحاد الغرف السعودى يشير إلى مبادرة الحزام الاقتصادى وطريق الحرير الصينية

وأشار التقرير إلى فرص التكامل الاقتصادي بين المملكة والصين في ظل مبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير الصينية، التي تنسجم في كثير من جوانبها مع رؤية 2030 من حيث توجهاتها لاستغلال الموقع الاستراتيجي للمملكة لربط قارات العالم وجعلها مركزا لوجستيا عالميا، مما يعزز فرص التعاون والشراكة بين البلدين ويساعد في تسريع وتيرة التنمية واستدامتها على حد سواء.

كما لفت إلى النمو المطرد في حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين والذي بلغ في عام 2021 304.3 مليار ريال مقابل 221.6 مليار ريال في عام 2020، مرتفعا بنسبة 37%.، وفي ذات العام ارتفعت الصادرات السعودية إلى الصين 59% والواردات بنسبة 12%.

يجدر الإشارة إلى أن الصين تصدر للمملكة الكهربائيات والمعدات والآلات الثقيلة والأثاث والمركبات والملابس والبلاستيك والحديد والصلب ومنتجات السراميك والمطاط ومعدات الإنشاء الجاهزة والعديد من البضائع والسلع الأخرى، فيما يشكل النفط والصناعات الكيماوية واللدائن ومصنوعاتها والمطاط أبرز السلع السعودية المصدرة للصين.

وأكد الاتحاد أهمية الصين كشريك اقتصادي في تنفيذ مشاريع رؤية 2030 وقدرات وخبرات الشركات الصينية في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية والصناعية حول العالم، وتميز الاستثمارات الصينية بالجرأة وتحمل المخاطر، كما توفر المنتجات الصينية خيارات متعددة للسوق وللمستوردين.

اتحاد الغرف السعودية التبادل التجاري الصين السعودية الشراكة الاقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

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