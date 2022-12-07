أبرز تصريحات رئيس الوزراء حول المشروعات القومية والسلع في الأسواق

وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عددًا من الرسائل، لمن يُريدون توقف المشروعات القومية بسبب الأزمة الاقتصادية، ومن يروّجون أخبارًا كاذبة حول اختفاء السلع من الأسواق المصرية، مؤكدًا أنَّ الدولة تدخلت فورًا لتوفير بعض السلع التي تم الإبلاغ عن اختفائها من الأسواق، وأنَّها تتابع عن قُرب.

وقال مدبولي خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي، انعقد اليوم الأربعاء، عددًا من التصريحات الهامة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية ومواجهة مصر لها بشكل منظّم، نرصد موجزها عبر السطور التالية:

«مصر شهدت الفترة الأخيرة توقيع اتفاقيات لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر».

«احتفلنا مع وزير الاتصالات بتوقيع عقود مع 29 شركة عالمية ومحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات من شأنها توفير 34 ألف فرصة عمل».

«هدفنا زيادة الاستثمارات بصورة كبيرة، وأن مصر تكون جاذبة للاستثمارات، لكن لازم نعرف إن محدش كان هيجيلنا بدون بنية أساسية، وبدون كهرباء وطرق ومياه وغاز».

«بدون مشروعات البنية الأساسية محدش هيجي يستثمر عندنا».

«الحكومة المصرية أمام تحدٍ كبير، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم الآن».

«مصر مطالبة بتوفير ما بين 800 ألف إلى مليون فرصة عمل سنويًا، وهو رقم ضخم للغاية، وتعجز بعض الدول المتقدمة عن توفيره».

«البعض يطالب الحكومة بإيقاف المشروعات القومية بسبب الأزمة الاقتصادية، هذه المشروعات تفتح ملايين البيوت، وإيقافها يضر كثيرًا بهذه العمالة».

«نعي أنه في ظل هذه التحديات، يعاني القطاع الخاص من البقاء والصمود، لذا، نحرص على جذب الاستثمارات من أجل توفير فرص عمل وهذا هو المطلوب».

«الدولة قادرة على توفير كافة السلع المطلوبة، والدولة تدخلت فورًا لتوفير بعض السلع التي تم الإبلاغ عن اختفائها من الأسواق».

« كل تلك الإجراءات هي لضمان توفير السلعة، وهناك تداخل مستمر من الدولة المصرية للتوفير بسبب الشد والجذب في توفير السلع بسبب الأزمة التي يشهدها العالم حاليا».