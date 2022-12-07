الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على غزل المحلة بهدفين في الدوري الممتاز

تقدم الأهلي على مضيفه غزل المحلة في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز، بهدفين دون رد.

وفرض الأهلي استحواذه على مجريات اللعب من بداية الشوط الأول، وشكل لاعبوه خطورة هجومية على المرمى من الدقائق الأولى، فيما اعتمد غزل المحلة على الهجمات المرتدة للوصول لمرمى الأهلي.

وأهدر أحمد عبد القادر فرصة محققة للتسجيل بعد تمريرة من علي معلول على الجانب الأيسر لمنطقة جزاء المحلة في الربع ساعة الأولى من الشوط وانفرد بالحارس وسدد الكرة بين يدي الحارس.

وسجل بيرسي تاو، الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 16 من الشوط، بعدما أرسل علي معلول كرة عرضية من الجانب الأيسر وحولها تاو بقدمه اليسرى في الشباك.

وتواصلت المحاولات الهجومية من لاعبي الأهلي لتسجيل الهدف الثاني، في ظل تقدم لاعبي غزل المحلة للهجوم من أجل تسجيل هدف التعادل.

وأضاف برونو سافيو، الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 29 بعد انطلاق من علي معلول على الجانب الأيسر ومرر الكرة لأحمد عبد القادر الذي اخترق منطقة الجزاء وراوغ مدافع المحلة وأرسل كرة عرضية مرت من أمام كريم فؤاد وبيرسي تاو ووصلت لبرونو سافيو الذي سدد الكرة في المرمى.

وازداد التقدم من لاعبي غزل المحلة في الدقائق التالية من الشوط لتسجيل هدف تقليص الفارق، فيما واصل لاعبو الأهلي محاولاتهم لتسجيل هدف ثالث وإنهاء المباراة من الشوط الأول.

وانطلق باولن فوافي، لاعب غزل المحلة داخل منطقة جزاء الأهلي وتحصل على تمريرة من عبده يحيى وراوغ مدافعي الأهلي ثم سدد الكرة في المرمى وتصدى لها محمد الشناوي ووصلت أمام جابرييل إيبيسان الذي حولها في الشباك، ولكن الحكم المساعد أشار لوجود حالة تسلل.

واستمرت المحاولات بين كلا الفريقين خلال الدقائق الأخيرة، وخاصة من لاعبي المحلة لتسجيل هدف تقليص الفارق قبل نهاية الشوط.