محافظ الإسكندرية يتابع إخلاء الإشغالات والتعديات بمحيط ميدان محطة مصر

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، أعمال إخلاء جميع الإشغالات والتعديات من الشوارع الجانبية من محيط ميدان محطة مصر بنطاق حي وسط، وذلك في ظل التنسيق الكامل مع مديرية أمن الإسكندرية، وشرطة المرافق وكافة الجهات المعنية. جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وعزة سعد رئيس حي وسط.

وأوضح المحافظ أن أعمال الإزالة جاءت في إطار الاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين، من اكتظاظ تلك الشوارع الجانبية بتعديات الباعة الجائلين، مشيرا إلى أنه أثناء أعمال التطوير التي تمت بميدان محطة مصر وإزالة كافة الباعة الجائلين منه توجه عدد من الباعة الجائلين إلى تلك الشوارع الجانبية الأمر الذي أدى إلى وصول آلاف الشكاوى التي تم رصدها .

وقال المحافظ إن جميع الجهات بالمحافظة حريصة على عدم عودة الباعة الجائلين بتلك الشوارع الجانبية مرة آخرى، مضيفا أن تنفيذ أعمال الإخلاء بالشوارع الجانبية بدأت منذ مساء أمس وجاري الانتهاء من إخلاء جميع التعديات، وذلك في إطار التنسيق الكامل مع مدير أمن الإسكندرية وشرطة المرافق، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وطالب المحافظ المجتمع المدني والمواطنين بالتعاون مع المحافظة للحفاظ على مكتسبات أعمال التطوير الضخمة التي تم تنفيذها بميدان محطة مصر، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات لعودة الباعة الجائلين مرة أخرى بالشوارع.

وكان قد ثمن المحافظ دور جميع الجهات القائمة على تنفيذ المشروع، مؤكدا أن مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر يُعد استكمالا لمسيرة التنمية والإنجازات التي تتم في المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك في إطار الدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمدينة الإسكندرية.

وأوضح الشريف أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق حضارية، مشيراً إلى أن المشروع يضم إنشاء سوق حضاري متكامل للقضاء على أزمة الباعة الجائلين وتوفير بديل حضاري لهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، وإنشاء مواقف متطورة وحديثة لسيارات "الأجرة" والأتوبيسات، بمسارات دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وإنشاء غرفة تحكم لمراقبة الميدان بأحدث الكاميرات البانورامية لرصد الميدان بالكامل.