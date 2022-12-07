الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2023 وموعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

الخريطة الزمنية
الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري

أسابيع قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الترم الأول بالمدارس والجامعات ما يجعل الكثيرون وخاصة طلاب الجامعات من البحث حول الخريطة للزمنية للعام الجامعي 2023 ومعرفة متى تنتهي امتحانات الترم الأول وموعد بداية الفصل الدراسي الثاني ومتى ينتهي.
 

الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2023
 

في هذا التقرير نوضح لكم الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2023 وموعد امتحانات الفصل الدراسي الجاري 2022-2023 وبداية الفصل الدراسي الثاني، وفقًا لبيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بداية الفصل الدراسي الأول 

كان قد بدأ الفصل الدراسي الأول للجامعات والمعاهد في الأول من أكتوبر الماضي  ومن المقرر أن ينتهي يوم 5 يناير 2023 بحيث تصبح مدة الفصل الدراسي الأول 14 أسبوع.
 

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023 وبداية الفصل الدراسي الثاني

موعد إجازة نصف العام 2023 وفقا للخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

موعد امتحانات نصف العام 2023 للجامعات والكليات

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امتحانات الفصل الدراسي الأول 
 

من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023، وتستمر حتى يوم 26 يناير 2023.
 

إجازة نصف العام 

ثم يعقبها إجازة نصف العام للجامعات والمعاهد والتي تكون في الفترة من 18 يناير 2023 حتى 9 فبراير 2023 وتستمر لمدة أسبوعين.
 

بداية الفصل الدراسي الثاني 

على أن تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني للجامعات يوم السبت 11 فبراير 2023 وتستمر حتى الأول من يونيو 2023  وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتكون مدة الدراسة خلال هذا الترم 16 أسبوعًا.

الإجازات الرسمية خلال الفصل الدراسي الثاني للطلاب 

شم النسيم يوم الاثنين 17 أبريل 2023
إجازة عيد الفطر المبارك من 22 إلى 24 أبريل 2023. 
عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023
عيد العمال يوم الاثنين الأول من مايو 2023
 

استعدادات العام الدراسي الجديد بالجامعات 
 

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال إعدادها للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023  على ضرورة تعاون الجامعات مع معهد إعداد القادة خلال فترة الإجازة الصيفية، لتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية للطلاب، وكذلك دعم أصحاب المواهب المختلفة، وتعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات، وتوعية الطلاب بالأفكار غير السوية والمُتطرفة.
 

الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي الأول الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2023 الخريطة الزمنية للعام الجامعي للجامعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

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