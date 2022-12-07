انقضاء الدعوى ضد الفنان مصطفى هريدى فى حادث الشيخ زايد بالتصالح

قضت محكمة جنوب الجيزة، المنعقدة بأكتوبر، اليوم الأربعاء، بانقضاء الدعوى الجنائية، ضد الفنان مصطفى هريدي بالتصالح.

كما قضت المحكمة بتغريمه 500 جنيه عن التهمة التانية، و200 جنيه عن التهمة الثالثة.

كان الفنان مصطفى هريدي، حضر اليوم جلسة محاكمته مرتديًا نظارة كبيرة، وكمامة لإخفاء ملامحه، بصحبة دفاعه على حكم حبسه سنة في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد، وكفالة ألفين جنيه وتغريمه مدنيًّا 5 آلاف جنيه.

قال شبعان سعيد المحامي دفاع الفنان مصطفى هريدي إن حضور موكله أمام محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بجلسة اليوم وجوبي.

وجاء في منطوق حكم محكمة أول درجة، حبس المتهم سنة و2000 جنيه كفالة عن الاتهام الأول والثالث والرابع، أما بالنسبة للاتهام الثاني فقضت المحكمة بتغريم المتهم 500 جنيه وقبول الدعوى المدنية بالنسبة للمدعين بالحق المدني و5000 جنيه تعويضا مؤقتا.

وكانت جهات التحقيق قررت إحالة الفنان مصطفى هريدي للمحاكمة أمام محكمة الجنح المختصة، وحددت جلسة اليوم الموافق 18 يوليو أولى جلسات محاكمته.

وقررت جهات التحقيق في وقت سابق، إخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدي، المتهم في حادث التصادم بـ 4 شباب بمنطقة الشيخ زايد، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المصابين في الحادث كانوا يستقلون سيارة ملاكي، وفي أثناء عبورهم مطبا صناعيا فوجئوا بسيارة الفنان تسير بسرعة عالية، وتصطدم بهم، مما أسفر عن تهشيم سيارتهم وإصابتهم بإصابات متنوعة، وتم التحفظ على السيارات المتسببة في الحادث، لعرضها على مهندس فني لفحصها.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بإصابة 4 شباب في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث الفنان مصطفى هريدي، وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.