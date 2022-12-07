الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الدستور» تستضيف قيادات «الحركة المدنية الديمقراطية» للاستماع لرؤيتهم حول الحوار الوطنى

جانب من الندوة
جانب من الندوة

استضافت مؤسسة «الدستور»، قيادات وأعضاء أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التى تنظمها المؤسسة للاستماع لرؤية مختلف الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، فيما يخص قضايا ومحاور الحوار الوطني.

وشارك فى الندوة كل من خالد داود المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية والمقرر المساعد لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، والنائبة مها عبد الناصر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل.

واستعرض المشاركون فى الندوة والتي ننشر تفاصيلها لاحقا، رؤيتهم حول قضايا ومحاور الحوار الوطني الثلاثة «السياسي والاقتصادي والمجتمعي»

جانب من الندوة

دكتور محمد الباز وخالد داود
دكتور محمد الباز وخالد داود
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
جانب من الندوة
مدحت الزاهد
مدحت الزاهد
خالد داود
خالد داود
عبد المنعم امام
عبد المنعم امام
مها عبد الناصر
مها عبد الناصر
جانب من الندوة
جانب من الندوة
الزميل محمد عبد الناصر
الزميل محمد عبد الناصر
مؤسسة الدستور الدستور أحزاب الحركة المدنية الأحزاب والقوي السياسية المختلفة الحوار الوطنى الحركة المدنية خالد داود النائبة مها عبد الناصر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مدحت الزاهد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل

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