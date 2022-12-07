«الدستور» تستضيف قيادات «الحركة المدنية الديمقراطية» للاستماع لرؤيتهم حول الحوار الوطنى

استضافت مؤسسة «الدستور»، قيادات وأعضاء أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التى تنظمها المؤسسة للاستماع لرؤية مختلف الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، فيما يخص قضايا ومحاور الحوار الوطني.

وشارك فى الندوة كل من خالد داود المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية والمقرر المساعد لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، والنائبة مها عبد الناصر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل.

واستعرض المشاركون فى الندوة والتي ننشر تفاصيلها لاحقا، رؤيتهم حول قضايا ومحاور الحوار الوطني الثلاثة «السياسي والاقتصادي والمجتمعي»

جانب من الندوة

دكتور محمد الباز وخالد داود

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

مدحت الزاهد

خالد داود

عبد المنعم امام

مها عبد الناصر

جانب من الندوة