رايس وويلسون يغيبان عن تدريبات منتخب إنجلترا استعدادًا لصدام فرنسا في المونديال

غاب الثنائي ديكلان رايس، متوسط ميدان وست هام يونايتد، وكالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد، عن مران منتخب إنجلترا، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فرنسا، في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة فرنسا، في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، في تمام التاسعة من مساء يوم السبت 10 ديسمبر.

وشهد مران منتخب إنجلترا، اليوم الأربعاء، مشاركة 22 لاعبًا فقط، حيث تغيب رايس وويلسون عن تدريبات “ الأسود الثلاثة”.

وغاب رايس - الذي يلعب بصفة أساسية مع منتخب إنجلترا - عن تدريبات اليوم، بسبب المرض، فيما يعاني كالوم ويلسون من إجهاد عضلي، ويقوم بعملية التعافي.

وكان الثنائي رحيم ستيرلينج جناح فريق تشيلسي، وبنجامين وايت مدافع فريق أرسنال، قد غادرا معسكر منتخب إنجلترا، لظروف عائلية.

ولحق منتخب إنجلترا بفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره العريض على السنغال بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ستاد البيت بمدينة الخور القطرية، ضمن منافسات دور الـ16.

أهداف منتخب إنجلترا تناوب على تسجيلها جوردان هندرسون وهاري كين وبوكايو ساكا، ليمنحوا بلادهم بطاقة العبور لدور ربع النهائي.

أما منتخب فرنسا، فكان قد انتصر على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022.

أوليفيه جيرو وكيليان مبابي كانا رجلي المباراة بالنسبة لمنتخب فرنسا، بتناوبهم على تسجيل أهداف حامل لقب المونديال بواقع هدفين للأخير، ليقودوا الديوك لدور ربع النهائي.

جدير بالذكر أن منتخب هولندا سيقابل الأرجنتين في دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022.

وسيواجه منتخب البرازيل نظيره الكرواتي، يوم الجمعة المقبل، فيما سيصطدم منتخب المغرب بنظيره البرتغال، يوم السبت، في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.