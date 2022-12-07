«مدبولى» يكشف جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة

قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك خطة وضعتها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي للحكومة: "أعلنا عن عدد كبير من الحوافز من شأنها تجذب الاستثمار سواء، منها وضع حوافز للمشروعات الخضراء، ووضع منظومة جديدة لإتاحة الأراضي لمشروعات الصناعة".

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص، والتصدي لتعقيد الإجراءات وطولها، ولذلك نحن حريصون على تفعيل الرخصة الذهبية من أجل الإسراع في إصدار التراخيص.

وتابع: "حرصت على تشكيل لجنة، وأكون أنا رئيسها عشان أبقى قاعد بنفسي مع المعنيين لإصدار التراخيص للمشروعات الجادة في أسرع وقت".