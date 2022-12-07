مؤشرات البورصة تسجل أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات.. وتربح 14.3 مليار جنيه

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها الواضح لليوم الرابع على التوالي، لدى ختام معاملات اليوم الأربعاء، بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية للمصريين والمستثمرين العرب وبعضًا من المتعاملين العرب الأفراد على أسهم منتقاة بالسوق.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقية بالبورصة نحو 14.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 945.7 مليار جنيه، ليواصل تحقيق الأرقام القياسية التي شهدها منذ عام 2018.

وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة “إيجي إكس 30” ارتفاعه لليوم الرابع على التوالي، ليغلق تعاملات، اليوم الأربعاء، على صعود بلغت نسبته 2%، بما يعادل 288 نقطة، لينهي التعاملات عند مستوى 14787.05 نقطة.

كما صعد المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.38%، بما يعادل 36.8 نقطة، ليغلق عند مستوى 2704.48 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي قفز بنسبة بلغت 1.41%، لينهى التعاملات عند مستوى 3986.88 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها السوقية مستوى الـ3.1 مليار جنيه، وهو الأكبر منذ ما يقرب من 4 سنوات، وذلك بالتعامل على نحو 1.19 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 95.9 ألف صفقة شراء وبيع.