الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد: تأخيرات القطارات تصل 130 دقيقة اليوم

قطار
قطار

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الأربعاء، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة علىبعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة - الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 130 دقيقة

ثانياً: خط القاهرة - السد العالي

- القاهرة - أسيوط مدة 90 دقيقة

- أسيوط - أسوان مدة 90 دقيقة

ثالثاً: خط بنها - بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 85 دقيقة

رابعاً: خط طنطا - المنصورة - دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة

خامسا: خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة.

وكانت قد قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن شبكة سكك حديد مصر بدأت سنة 1854 وكان أول خط فى هذه الشبكة هو (القاهرة / الإسكندرية) بطول 208 كم ثم خطى أبوقير بطول 1,7 كم و رشيد / المعمورة بطول 66 كم ثم خط (إمبابة / الاتحاد / القبارى) بطول 227 كم لخدمة الركاب والبضائع بنطاق محافظة الإسكندرية، وفى ضوء خطة تطوير خطوط النقل السككى التى تخدم محافظة الإسكندرية والتى تتضمن تطوير البنية الأساسية لخطي (القاهرة / الإسكندرية) و(بشتيل / الاتحاد / القبارى) وتحويل خط أبوقير إلى مترو كهربائى، وتطوير ترام الرمل، بالإضافة إلى إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة– الإسكندرية– مطروح).

السكة الحديد تأخيرات القطارات وصلت ل ١٣٠ دقيقة اليوم بخط اسكندرية - القاهرة القطارات وصلت ل ١٣٠ دقيقة اليوم بخط اسكندرية - القاهرة السكة الحديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

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