أوائل المجموعات يحجزون 7 مقاعد في دور الثمانية.. وكرواتيا الاستثناء

أبى دور الـ16 في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر أن ينتهي دون أن تحدث مفاجأة إذ تمكن من منتخب المغرب من تفجير مفاجأة جديدة بإقصاءه منتخب إسبانيا بضربات ترجيحية بثلاثية نظيفة عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

وكانت المغرب قد تمكنت من تصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط جمعتها من انتصارين،الأول على منتخب بلجيكا بهدفين نظيفين في الجولة الثانية، وصنف هذا الانتصار من ضمن المفاجآت الكبرى، والثاني على منتخب كندا بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثالثة، وتعادل واحد كان سلبيا مع منتخب كرواتيا في الجولة الأولى.

في حين كانت إسبانيا قد حلت وصيفة في المجموعة الخامسة بـ4 نقاط حصدتها من انتصار وحيد كان كبيرا جدا بـ7 أهداف دون رد على منتخب كوستاريكا في الجولة الأولى، وتعادل وحيد كان إيجابيا بهدف لمثله مع منتخب ألمانيا في الجولة الثانية، وتلقى هزيمة اعتبرت من كبرى المفاجآت على يد منتخب اليابان بنتيجة 1 – 2 في الجولة الثالثة.

وهذا ليس التفوق الوحيد من أوائل المجموعات على الثواني لكن بشكل عام شهدت مواجهات دور ثمن النهائي تفوقا كاسحا من أوائل المجموعات على الثواني حيث يوجد 6 منتخبات أخرى غير المغرب تصدروا مجموعاتهم، ونجحوا في التأهل إلى دور الثمانية، وهي :

هولندا

احتلت مقدمة المجموعة الأولى بعد أن جمعت 7 نقاط من انتصارين على منتخبي السنغال، وقطر بنفس النتيجة هدفين دون رد في الجولتين الأولى، والثالثة على الترتيب، وتعادل واحد كان إيجابيا بهدف لمثله مع منتخب الإكوادور في الجولة الثانية.

وفي دور الـ16 أقصت منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بفوزها عليها بنتيجة 3 – 1.

وكانت الولايات المتحدة قد احتلت المركز الثاني في المجموعة الثانية بعد أن حصدت 5 نقاط من انتصار يتيم على منتخب إيران بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة، وتعادلين، الأول كان إيجابيا بهدف لكل منهما مع منتخب ويلز في الجولة الأولى أما الثاني، فكان دون أهداف مع منتخب إنجلترا في الجولة الثانية.

إنجلترا

اعتلت صدارة المجموعة الثانية بجمعها 7 نقاط من انتصارين على إيران بنتيجة ثقيلة 6 – 2 في الجولة الأولى، وعلى ويلز بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة، وتعادل وحيد مع الولايات المتحدة.

وفي دور ثمن النهائي أطاحت بمنتخب السنغال بتغلبها عليه بـ3 أهداف دون رد.

وكانت السنغال قد جاءت في المرتبة الثانية في المجموعة الأولى بحصدها 6 نقاط من انتصارين الأول على قطر بنتيجة 3 – 1 في الجولة الثانية، والثاني على الإكوادور بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثالثة، وخسارة تعرضت لها أمام هولندا.

الأرجنتين

تبوأت قمة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط جمعتها من انتصارين في الجولتين الثانية، والثالثة بنفس النتيجة هدفين دون مقابل على الترتيب، وكانت قد افتتحت مبارياتها بمفاجأة مدوية بهزيمتها على يد منتخب المملكة العربية السعودية بنتيجة 1 – 2.

وفي دور الـ16 تجاوزت منتخب إستراليا بصعوبة بعد أن فازت عليه بنتيحة 2 – 1.

وكانت أستراليا قد حلت وصيفة في المجموعة الرابعة بـ6 نقاط حصدتها من انتصارين في الجولتين الثانية، والثالثة على منتخبي تونس، والدنمارك بنفس النتيجة بهدف نظيف على الترتيب في حين تعرضت لخسارة أمام منتخب فرنسا بنتيجة 1 – 4 في الجولة الأولى.

فرنسا

تصدرت المجموعة الرابعة بعد أن جمعت 6 نقاط من انتصارين الأول في الجولة الأولى على أستراليا، والثاني في الجولة الثانية على الدنمارك بنتيجة 2 – 1 على الترتيب بينما تلقت هزيمة مفاجئة على يد تونس بهدف نظيف في الجولة الثالثة.

وفي دور ثمن النهائي تخطت بولندا بعد أن تغلبت عليها بنتيجة 3 – 1.

وكانت بولندا قد احتلت المركز الثاني في المجموعة الثالثة بعد أن حصدت 4 نقاط من انتصار يتيم على السعودية بهدفين دون رد في الجولة الثانية، وتعادل كان سلبيا مع المكسيك في الجولة الأولى، وخسارة أمام الأرجنتين.

البرازيل

اعتلت صدارة المجموعة السابعة بجمعها 6 نقاط من انتصارين على منتخبي صربيا بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى، وسويسرا بهدف نظيف في الجولة الثانية، وتلقت هزيمة مفاجئة على يد منتخب الكاميرون بهدف دون رد.

وفي دور الـ16 أخرجت منتحب كوريا الجنوبية حيث فازت عليه بنتيجة كبيرة 4 – 1.

وكانت كوريا الجنوبية قد حلت وصيفة في المجموعة الثامنة بحصدها 4 نقاط من انتصار يتيم كان مفاجئأ على منتخب البرتغال بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثالثة، وتعادل وحيد كان دون أهداف مع منتخب أوروجواي في الجولة الأولى بينما تعرض لخسارة أمام منتخب غانا بنتيجة 2 – 3 في الجولة الثانية.

البرتغال

تبوأت قمة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط جمعتها من انتصارين في الجولتين الأولى، والثانية على غانا، وأوروجواي بنتيجتي 3 – 2، وبهدفين دون رد على الترتيب، وبينما تلقى اعتبرت من المفاجآت الكبرى على يد كوريا الجنوبية.

وفي دور ثمن النهائي اقصت منتخب سويسرا إذ تغلبت عليه بنتيجة عريضة جدا 6 – 1.

وكانت سويسرا قد جاءت في المرتبة الثانية في المجموعة السابعة بـ6 نقاط حصدتها من انتصارين، الأول على الكاميرون بهدف دون رد في الجولة الأولى، والثاني على صربيا بنتيجة 3 – 2 في الجولة الثالثة، وفي الجولة الثانية انهزمت على يد البرازيل.

اليابان وكرواتيا

بينما المنتخب الوحيد الذي تصدر مجموعته، وفشل في التأهل إلى دور ربع النهائي هو اليابان الذي خسر في دور الـ16 أمام كرواتيا بضربات ترجيحية 1 – 3 بعد انتهاء المباراة وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكرواتيا قد حلت وصيفة في المجموعة السادسة بعد أن جمع 5 نقاط من انتصار وحيد على كندا بنتيجة كبيرة 4 – 1 في الجولة الثانية وتعادلين كانا دون أهداف مع المغرب، وبلجيكا في الجولتين الأولى، والثالثة على الترتيب.

وفي دور الثمانية تلتقي كرواتيا بالبرازيل، وهولندا بالأرجنتين، والمغرب بالبرتغال، وإنجلترا بفرنسا.

فهل تتواصل المفاجآت في دور الثمانية، وتصعد كرواتيا على حساب البرازيل، والمغرب على حساب البرتغال؟

أما في المواجهتين الأخيرتين، فلن تكون هناك مفاجآت لأن المنتخبات الأربعة يصنفون من الكبار، ومن الوارد أن يفوز طرف كل مواجهة على الآخر.