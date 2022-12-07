23 لاعبا بقائمة الاتحاد السكندرى لمواجهتى فيوتشر والأهلى بالدورى الممتاز

قرر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندري، ضم 23 لاعبا، لإقامة معسكر مغلق، استعداداً لمواجهتي فيوتشر والأهلي بالدوري.

ويأتي قرار زوران، حتى لا يتعرض اللاعبون للإصابة أو الإجهاد، بسبب كثرة السفر، لاسيما أن المباراتين ستقامان بالقاهرة.

موعد مباراتي الاتحاد السكندري مع فيوتشر والأهلي بالدوري

ويحل زعيم الثغر ضيفا ثقيلا على نظيره فيوتشر إف سي، مساء غد، الخميس، على ملعب السلام "وي"، ضمن منافسات الجولة السادسة، ثم الأهلي أيضا على نفس الملعب، الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع للدوري.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهتي فيوتشر والأهلي بالدوري

حراسة المرمى: المهدي سليمان - صبحي سليمان - عمرو خليل.

خط الدفاع: هشام صلاح - محمود علاء - جافين كزيتو - محمد الصالح - خالد صبحي - صبري رحيل - ساليفو مورو - مصطفى إبراهيم.

خط الوسط: مروان عطية - سعيدو سمبوري - أحمد عادل ميسي - إبراهيم حسن - إسلام عبد النعيم - محمود عبد العزيز- محمد الصباحى - كريم الديب - خالد الغندور.

خط الهجوم: كريستوفر مابولولو - أوستن أموتو - أحمد عيد.

ويغيب عن الاتحاد كل من السيد سالم وأحمد غريب، وناصر ناصر وفوزي الحناوي، وعبد الغنى محمد لأسباب فنية، بالإضافة إلى عبد الله نصيب للإصابة.

ويتواجد زعيم الثغر في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، لأول مرة منذ فترة طويلة جدا، عقب البداية والنتائج الرائعة والمميزة للفريق على مدار المواجهات السابقة.

واستهل الاتحاد ظهوره هذا الموسم بالفوز على أسوان في عقر دره بهدف نظيف ثم الداخلية بنتيجة 2-0، وطلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف.

بينما تذوق الفريق مرارة الهزيمة الأولى له أمام غزل المحلة، في الجولة الماضية بهدفين نظيفين.