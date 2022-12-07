الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد واقعة حضانة الإسكندرية.. 5 علامات تكشف تعرض طفلك للعنف في دور الرعاية

تعذيب الأطفال
تعذيب الأطفال

بعد سلسلة عديدة من البلاغات، تم القبض على مديرة حضانة خاصة في الإسكندرية بتهمة تعذيب الأطفال وضربهم والممارسة دون ترخيص، وفي السطور التالية، يستعرض "الدستور" أبرز العلامات التي تكشف عن احتمالات تعرض طفلك للأذى على يد أحد موظفي رعاية الأطفال سواء كان ذلك عن طريق الاعتداء الجسدي أو الاعتداء الجنسي أو الإساءة اللفظية أو إهمال الطفل.

كدمات أو إصابات غير مبررة

الإساءة الجسدية هي عادة أكثر علامات الإساءة وضوحًا، فإذا ذهب طفلك إلى الحضانة بدون كدمات أو خدوش أو إصابات أخرى، لكنه عاد بإصابات غير مبررة، فقد يشير ذلك إلى تعرضه لإيذاء جسدي، وستكون هذه الإصابات أكثر وضوحًا في الذراعين والأرداف والرقبة والكتفين ومؤخرة الساقين.

تغير السلوك

قد يشير الطفل الذي يصبح خجولًا أو مكتئبًا، إلى سوء رعايته في الحضانة، وقد يكون من الصعب التمييز بين رغبة طفلك في الاستقلال والسلوك الخجول.

وربما يصبح الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة عدوانيين أيضًا، فعلى سبيل المثال، يُعد الركل والعض والخدش كلها علامات تدل على أن الطفل يتعرض لمعاملة سيئة بالحضانة.

الشعور بالجوع والعطش

قد يشير شعور طفلك بالجوع أو العطش دائمًا إلى الإهمال أو سوء المعاملة بالحضانة، حيث تنسى دور الرعاية الفاشلة تزويد الأطفال بالطعام والشراب.

تكرار الكوابيس

عندما يمارس موظفو الرعاية التعذيب مع الأطفال، فقد يواجه الطفل صعوبة في الحصول على قسط من الراحة طوال الليل، مثل استخدام أقنعة مخيفة أو غيرها من الأعمال المرعبة التي قد يكون لها آثارًا صادمة على الطفل فيما بعد.

حفاضات متسخة وطفح جلدي طويل الأمد

على الرغم من أن طفح الحفاض أمر شائع الحدوث عند الأطفال الصغار، فقد يشير الطفح الجلدي طويل الأمد إلى أن طفلك لا يخضع لتغييرات الحفاضات أثناء وقته بالحضانة.

مديرة حضانة اسكندرية تعذيب الأطفال كدمات متفرقة بالجسم عنف حفاضات

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

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