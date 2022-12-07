أهالى كرداسة يشيّعون جثمان المحامى البندارى حمدى لمثواه الأخير

شيَّع أهالي منطقة كرداسة بالجيزة، ظهر اليوم، جثة المحامي البنداري حمدي، الذي أطلق عليه ملثم النيران في مكتبه، وسط حالة من الحزن.

وكان محامي كرداسة يمكث في مكتبه، وتعرض للإصابة بطلقات من سلاح آلي على يد مجهولين داخل مكتبه بالقرب من شركة الكهرباء في أبورواش بكرداسة في الجيزة، وأُصيب بطلقات آلية بالصدر، وتم نقله لمستشفى الشيخ زايد وتوفي متأثرًا بإصابته.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها فريق بحث جنائي بمديرية أمن الجيزة، عن أن أحد الأشخاص له معلومات جنائية يُدعى (محمد. ف. ع)، وشهرته محمد خيرية، أصاب المحامي بـ3 طلقات نافذة بالصدر.

وشكَّل اللواء مدير المباحث الجنائية فريق بحث جنائي تنسيقًا مع قطاع الأمن العام لكشف ملابسات الواقعة، تركزت خطته على فحص علاقات المجني عليه والوقوف على أي خلافات ترقى للقتل، إضافة إلى رصد آخر المترددين على مكتبه.

ويكثف رجال الأمن من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط مرتكبيها.