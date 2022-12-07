الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة: زيارات ميدانية لتسوية مستحقات عمال بالوادى الجديد

القوى العاملة
القوى العاملة

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، بشأن عمل زيارات ميدانية لشركات واحة باريس للمياه الطبيعية بالخارجة، ومستودع بترول الوادي الجديد، بالإضافة إلى تسوية مستحقات 26 من العاملين بشركة العبوات البلاستيك بالوادي الجديد، وذلك لتعزيز علاقات العمل بالمنشآت الواقعة بالمحافظة، بناء على توجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بتكثيف متابعة المنشآت كثيفة العمالة داخل المحافظات للتوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتأكد من تطبيقها والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية.

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وأكد أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، في تقريره للوزارة، ضرورة التواجد الميداني بين العاملين بمختلف مواقع العمل والإنتاج، حيث التقى بالمسئولين والعاملين بالشركات، كما اطمأن على وجود اشتراطات وضوابط السلامة والصحة المهنية فضلًا عن جاهزيتها للتطبيق على أعلى مستوى من الكفاءة، وتقدم العاملون بالشركة بخالص الشكر لوزير القوى العاملة لرعايته لجميع العاملين وحرصه على الحفاظ على حقوقهم وحمايتها وتحسين علاقات العمل وحل جميع مشكلاتهم على أرض الواقع.

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وأضاف مدير المديرية، أن المديرية نجحت في تسوية مستحقات 26 من العاملين بشركة العبوات البلاستيك بالوادى الجديد، وذلك خلال الزيارة الميدانية لمستودع بترول الوادى الجديد، حيث التقى بالعاملين الذين تم نقلهم من شركة العبوات البلاستيك التابعة لوزارة البترول إلي مستودع بترول الخارجة، وتمت تسوية مستحقاتهم المالية وحصولهم على المستحقات، بحضور مدير إدارة رعاية القوى العاملة ومدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة.

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القوى العاملة زيارات ميدانية مستحقات وزير القوى العاملة حسن شحاتة المنشآت كثيفة العمالة قانون العمل السلامة والصحة المهنية

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