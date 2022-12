أمير المصري يتألق في العرض الخاص لمسلسل SAS Rogue Heroes بجدة (صور)

تألق النجم أمير المصري على السجادة الحمراء في العرض الخاص لمسلسله البريطاني SAS Rogue Heroes، والذي أقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل وتصدره لتريند منصة BBC iplay طوال فترة عرضه.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت قي مصر خلال الحرب العالمية الثانية، ويقوم أمير من خلاله بشخصية جمال وهو طبيب مصري يعالج الجنود في فترة الحرب العالمية الثانية، وحصد المسلسل المكون من 6 حلقات ردود أفعال إيجابية فور إطلاقه، كما حصل على تقييم 8.2 على موقع تقييم الأفلام والمسلسلات IMDb.

ويشارك أمير في بطولة المسلسل النجم ألفي آلن بطل مسلسل الشهير Game of Thrones والمرشح لجائزة برايم تايم، والنجم كونور سوينديلز الشهير بمسلسل Sex Education، والنجم جاك أوكونيل المرشح لجائزة بافتا اسكتلندا كأفضل ممثل، مسلسل SAS Rogue Heroes مستوحى من كتاب يحمل نفس الاسم للمؤلف البريطاني بن ماكنتاير، سيناريو ستيفن نايت، وإخراج توم شانكلاند.

كما انطلق مؤخًرًا في دور العرض السينمائية فيلم هاشتاج جوزني، أحدث البطولات السينمائية لأمير المصري، وتدور أحداث الفيلم حول فارس، الذي يقع في حب لي لي، ولكنه يعجز عن إخبارها مشاعره بسبب تعويذة ما، ويُشارك أمير في بطولة الفيلم النجوم مايان السيد، بيومي فؤاد، صابرين، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، محمد محمود، دينا، سامي مغاوري، والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك ومن إخراج عصام نصار، ومن إنتاج شركات فايبريشن ستوديوز، تنوير، مجموعة الصور العربية، وسينرجي.

ومؤخرا عرض لأمير المصري الموسم الخامس من المسلسل البريطاني الشهير The Crown، ليجسد شخصية رجل الأعمال المصري محمد الفايد وهو في مقتبل عمره.

ويعرض حاليًا لأمير مسلسل مجنونة بيك على منصة شاهد vip، ويشارك في بطولته مريم الخشت، آدم الشرقاوي، انتصار، إنجي كيوان، مراد مكرم، وهو سيناريو وحوار عمرو مدحت، ومن إخراج جو بوعيد.

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، بدأ مشواره الفني بأعمال لاقت نجاحًا كبيرًا على المستوى العربي مثل رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها، ثم انتقل إلى العالمية ليشارك في الفيلم السينمائي Lost in Londen للنجم الشهير وودي هارلسون، كما شارك في مسلسل The State المُرشح لجائزة البافتا كأفضل مسلسل قصير، وفي 2018 قام ببطولة فيلم المحارب العربي هو أول فيلم روائي طويل إنتاج أميركي سعودي، ثم شارك في السلسلة الشهيرة Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker.

تصدر أمير المصري بطولة فيلم Limbo، والذي عُرض بمهرجان كان السينمائي، وحصل على ثلاث جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز عنه أمير بجائزة أفضل ممثل ضمن جوائز بافتا اسكتلندا، وترشّح كأفضل فيلم بريطاني خلال عام 2021 من بافتا البريطانية، كما شارك في بطولة مسلسل The One والذي يُعرض على منصة نتفلكس، ونافس في شباك التذاكر المصري بفيلم ريتسا (2021)، كما شارك في موسم رمضان 2022 بمسلسل الاختيار