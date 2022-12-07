وفاة شخص أثناء التنقيب عن الآثار أسفل منزل بالقليوبية

لقى شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر انهيار حفرة عليه فى منزل أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار في محافظة القليوبية.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شبين القناطر بورود بلاغا من "ابراهيم ع "صاحب ورشة موبليا بقرية المريج دائرة المركز اتهم فيه جاره" مجدي. أ" بالتنقيب عن الأثار في منزله بالقرية مما تسبب في إنهيار حفرة التنقيب علي ابن عم المبلغ ويدعى "عمرو. ع "عامل والذي كان يعاونه في عمليات التنقيب عن الآثار وعدم استخراج الجثة.



بالفحص والمعاينة تبين أن المنزل محل التنقيب عن الآثار ملك "مجدي أ "وانه اتفق مع المتوفى للتنقيب عن الأثار بمنزله بقرية المريج حيث تم الحفر وأثناء العمل انهارت حفرة التنقيب علي المتوفى وجاري البحث عن جثته.

وبمداهمة موقع الحادث تبين أن المنزل من طابق واحد وأن صاحبه اعتقد بوجود آثار اسفله فقرر الحفر هو والمتوفى لاستخراج الآثار ولقي المتوفى مصرعه إثر انهيار الحفرة.

تم التحفظ على أدوات الحفر والتنقيب وضبط صاحب المنزل فيما تكثف أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية الجهود لانتشال الجثة لاتخاذ الإجراءات القانونية.