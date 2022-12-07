تنظيم حملات للتوعية البيئية والتشجير بأسيوط ضمن زراعة 100 مليون شجرة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار حملات التوعية البيئية والتشجير بقرى ومراكز المحافظة ضمن فعاليات تنفيذ المبادرة الرئاسية " اتحضر للاخضر" و "زراعة 100 مليون شجرة" مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتسخير الإمكانيات لتنفيذ المبادرة التي تحظى بإهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية واستراتيجية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى إنه تم تكليف إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بالاشتراك مع الوحدات المحلية والإدارات التعليمية والجمعيات الأهلية بمركزي أبنوب والفتح وتنفيذ حملات نظافة توعية بيئية وتشجير بعدد من المدارس والجمعيات الأهلية وتم خلالها عمل ندوات لتوعية الطلاب والمدرسين بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة والتخلص السليم من المخلفات الصلبة وكيفية تقليل توالد المخلفات الصلبة بالمنازل وكيفية الاستفادة منها وإعادة استخدامها وأهمية عملية الفصل من المنبع للمخلفات الصلبة وتعريفهم مواد وعقوبات قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠م وتوعيتهم بأهمية زراعة الأشجار ورعايتها والحفاظ عليها لتكون رئة جديدة للتنفس.

وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على تلك الأشجار التي تتم زراعتها من خلال المبادرة والعناية بها وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار لما لذلك من مردود اقتصادي وصحي على المواطنين.

وأوضح المحافظ أنه يجرى توريد أشجار للمحافظة لزراعتها في الشوارع والميادين والحدائق المركزية موجهاً بالتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء الذكية صديقة البيئة بالمحافظة لتعزيز مواجهة التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية في الهواء وهو ما يعكس جهود الدولة في التعامل مع البعد البيئي.

وأوضح المهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة انه تم خلال تلك الحملات زراعة عدد كبير من الأشجار المثمرة وغير المثمرة بالمدارس والشوارع وقد شارك في تنفيذ تلك الحملات أحلام أحمد مسئولة التوعية بإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وعبدالفتاح محمد مدير المخلفات الصلبة بمركز أبنوب ومحمد عبدالحميد مدير المخلفات الصلبة بمركز الفتح ومسؤلي الإدارات التعليمية والمدارس والجمعيات الأهلية المشاركة من مركزي أبنوب والفتح ويأتي ذلك من منطلق حرص المحافظة على توفير بيئة نظيفة للمواطن الأسيوطي ونشر الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية وزراعة الأشجار ورعايتها لخلق رئه خضراء بالشارع الأسيوطي كما تم تكثيف أعمال النظافة والكنس بواسطة العمال ومعدات الكنس الآلي ورفع الأتربة الموجودة بجوار وأعلى الأرصفة والجزر ورفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع إلى مصنع تدوير المخلفات بأسيوط بالإضافة إلى زراعة عدد كبير من الأشجار المثمرة وغير المثمرة (فيكس - جهنمية - ليمون - يوسفي) وبناء أحواض لحمايتها بالإضافة إلى تنظيم لقاءات توعية مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية لحثهم بأهمية النظافة والتخلص السليم من المخلفات ووضح سلة قمامة لتجميع المخلفات وزراعة شجرة أمام كل محل مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير بيئة نظيفة للمواطن الأسيوطي بكافة الطرق الممكنة ووفقًا للإمكانات المتاحة ونشر الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية.