مدرس ينصب على أهالى سوهاج فى 3 ملايين جنيه

تمكن ضباط مباحث سوهاج، من ضبط مُعلم بمدرسة ابتدائي؛ لاستيلائه من 9 مواطنين على مبالغ مالية بلغت جملتها 3 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ إلى أصحابها.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يتضمن بلاغا من عبد الحميد. م، 59 سنة، مشرف نشاط بمدرسة ابتدائي بمركز طما، و8 آخرين محددين، يفيد بتضررهم من سيف النصر. ا، 46 سنة، مدرس بمدرسة ابتدائي؛ لاستيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 3 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ.

وبتقنين الإجراءات وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

حُرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.